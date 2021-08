Pentone, meno Tari per esercenti

Meno tasse per gli esercenti.

Così il Comune di Pentone che ha messo nero su carta la diminuizione della Tari per utenze non domestiche.

Vale a dire: se prima della pandemia un bar o una caffetteria pagava di Tari 1000 euro , ora pagherà poco più della metà.

” Dopo emergenza sanitaria, non bisogna sottovalutare quella economica e noi come Comune di Pentone siamo impegnati a dare una mano a chi convive con la crisi”, asserisce il primo cittadino pentonese Vincenzo Marino.

Altre deliberazioni della Giunta di Pentone sono in agenda per le seguenti voci: contrasto inquinamento acustico, lavori per depurazione, adeguamento sismico scuola media Sant’Elia, impermeabilizzazione palazzetto dello sport, efficienza energetica e progetto Sila solidale con Sorbo comune capofila.