Turismo, ambiente e sviluppo, incontro pubblico a Parco Gaslini

Si parlerà di turismo, ambiente e sviluppo con particolare attenzione al porto, al depuratore e a Giovino come possibili opportunità per il rilancio della città nel dibattito pubblico organizzato per il prossimo 24 agosto alle ore 18. L’iniziativa è del Nuovo centrosinistra ovvero: Pd, Cambiavento, Psi, Volt, Movimento Cinque Stelle, Europa Verde, Catanzaro vivace, Articolo Uno, S&D socialisti democratici, Associazione Sud democratici, Catanzaro generosa. Tutto si svolgerà come detto martedì prossimo al Parco Gaslini.