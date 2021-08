Il sindaco di Venezia oggi a Soverato, il plauso di Santacroce per Coraggio Italia

Oggi il sindaco di Venezia e presidente nazionale di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro, sarà a Soverato. Sull’argomento è intervenuto Frank Mario Santacroce: “La presenza in Calabria del sindaco di Venezia a sostegno della candidatura a presidente di Roberto Occhiuto è il segno tangibile di come Coraggio Italia vuole essere reale protagonista di questa competizione elettorale. Santacroce, candidato alle prossime regionali nella circoscrizione Calabria centro con il partito di Brugnaro e Toti ha aggiunto: “Coraggio Italia aspira a coprire un ruolo da comprimario con i principali partiti della coalizione in Calabria con liste altamente qualificate, ricche di amministratori comunali in perfetta sintonia con il ruolo ricoperto dai leader del partito, dove il presidente Brugnaro è sindaco di Venezia e Giovanni Toti presidente della regione Liguria.

In pochi mesi, precisa Santacroce, grazie anche allo straordinario lavoro dei coordinatori Bevilacqua e D’Ettore abbiamo creato un partito che vanta già un forte radicamento sul territorio, con amministratori comunali in tutte le province che garantiranno un importante risultato elettorale in tutti e tre le circoscrizioni. Brugnaro oltre che essere il sindaco di una delle città più famose al mondo è un imprenditore di successo e il desiderio di incontrare in Calabria giovani imprenditori e con loro discutere della sviluppo della Calabria è la prova di come ancora è possibile fare politica pensando ai programmi, alle idee e allo sviluppo del territorio. La rete dei porti, la valorizzazione delle risorse naturalistiche, gli incentivi per le imprese che producono lavoro e occupazione seguendo modelli già applicati anche nel nord. Con questo spirito, conclude Santacroce, Coraggio Italia sarà determinante per il successo elettorale di Roberto Occhiuto e con lui pronti a governare la Calabria con passione, legalità e trasparenza”.