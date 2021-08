“Sud in Testa” sbarca in Calabria, lunedì la conferenza stampa

“Sud in Testa” sbarca in Calabria. Lunedì 23 agosto, a Catanzaro (ore 12.00, Hotel Niagara, viale Crotone 170, quartiere Lido), si terrà la conferenza stampa di presentazione. Introdurrà i lavori l’eurodeputato on. Andrea Caroppo (Ppe), fondatore e Coordinatore Nazionale di “Sud in Testa”. Concluderà i lavori l’on. Roberto Occhiuto candidato Presidente del centrodestra per la Regione Calabria.

Saranno presentati il coordinatore regionale Calabria e i coordinatori provinciali di Catanzaro e Crotone.