Consiglio comunale Catanzaro, si torna in aula il 27 agosto. Tre giorni dopo eventuale seconda convocazione

Il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro Marco Polimeni, sentita la conferenza dei capigruppo, ha convocato i prossimi lavori dell’aula: venerdì 27, alle ore 13, in prima convocazione e lunedì 30 agosto, sempre alle 13, in seconda. L’assemblea si riunirà nella sala consiliare della Provincia per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente.

2. Approvazione verbali sedute precedenti.

3. Designazione componente commissione Pari opportunità in sostituzione dimissionaria.

4. Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.lgs. nr. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. B del D.lgs. nr. 118/2011.

5. Assegnazione categoria di standard al suolo sito in Catanzaro, viale Europa località Germaneto, classificato dal vigente Prg zona territoriale omogenea “F2”.

6. Regolamento per la disciplina dell’occupazione del suolo pubblico per gli spazi di ristoro all’aperto (Dehors) quali elementi di arredo urbano, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale nr. 56 del 14 ottobre 2020 integrazioni all’art. 10 10.3 bis.

Previste anche cinque delibere relative a debiti fuori bilancio.