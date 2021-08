Migranti: Furgiuele, emergenza Calabria: “Lamorgese assente”

“Da un confronto fra l’anno in corso e il 2019, quando il Ministero dell’Interno era guidato da Salvini, emerge un dato allarmante: + 673% di sbarchi. Oggi stesso un centinaio di migranti sono arrivati poco dopo l’alba al Porto Delle Grazie di Roccella Ionica. Recuperati ad oltre 70 miglia di distanza dalla costa della Locride, i migranti si trovavano a bordo di tre imbarcazioni e sono stati trasbordati su una unità navale della Guardia costiera e condotti nel porto Roccellese.

Si è trattato del ventesimo sbarco solo nella Locride negli ultimi due mesi, che, insieme a quelli avvenuti nel Crotonese, rappresentano una vera e propria invasione della Calabria.

Ma il ministro Lamorgese è completamente assente, come riporta anche la stampa, e continua ad ignorare questa emergenza”. Così in una nota Domenico Furgiuele, deputato calabrese della Lega.

“C’è bisogno – aggiunge – di un intervento urgente per fermare una situazione insostenibile per la regione e per il Paese; per questo ho scritto un’interrogazione affinché termini, una volta per tutte, la vergognosa latitanza del ministro”.