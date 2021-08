“L’unità del centrodestra c’è sempre stata. Il centrodestra è unito in tutta l’Italia sarebbe stato strano che non lo fosse in Calabria che è la regione che ha più problemi e che quindi ha bisogno di maggiore unità e convergenza. Il centrodestra anche in Calabria ha dimostrato grande senso di responsabilità”. Lo ha detto il capogruppo di Fi alla Camera Roberto Occhiuto, candidato presidente della Regione Calabria parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine di un’iniziativa del movimento “Sud in testa”, presente l’europarlamentare Ppe Andrea Caroppo. “Con Fratelli d’Italia in realtà – ha aggiunto Occhiuto – non abbiamo avuto mai problemi.

Lo screzio è stato a livello nazionale, per fatti nazionali. Io sono capogruppo di Forza Italia e forse loro si attendevano un atteggiamento tale da evitare che si creassero problemi a livello nazionale. Ma io ho il dovere di rappresentare gli interessi del mio partito quando faccio il capogruppo di Forza Italia a Roma”. “Ho ottimi rapporti, consolidati da tempo – ha sostenuto ancora Occhiuto – sia con Giorgia Meloni sia con i dirigenti regionali di Fratelli d’Italia, a cominciare da Wanda Ferro, che stimo e apprezzo molto. In verità i problemi non ci sono mai stati, li abbiamo risolti nell’arco di qualche settimana e il centrodestra quindi sarà unito in Calabria perché soprattutto in Calabria c’è bisogno di un centrodestra unito, forte vincente”.