Regionali, Occhiuto: indicazioni Antimafia su liste sono oro colato. Unità centrodestra sempre stata

“Le prime indicazioni della Commissione antimafia dovrebbero arrivare mercoledì pomeriggio, prenderò tali indicazioni come oro colato e le trasferirò nelle liste”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, candidato presidente della Regione Calabria rispondendo ad una domanda sulla valutazione delle liste da parte della Commissione parlamentare. “Farò, se ci dovesse essere necessità – ha aggiunto Occhiuto – solo qualche eccezione sul reato di abuso d’ufficio perché a livello nazionale il centrodestra è impegnato per impedire, ad esempio, che i sindaci che a volte vengono perseguite per abuso d’ufficio, per responsabilità oggettive e non soggettive, siano inseguiti da problemi che non meritano di vivere. Lo facciamo a livello nazionale e se ci sarà necessità lo faremo anche qui.

Per il resto prenderemo le indicazioni della Commissione antimafia e le trasferiremo nelle liste”. “E’ possibile che nelle liste – ha detto ancora Occhiuto – ci siano anche altre sorprese anche perché se non utilizziamo oggi l’occasione per rigenerare il centrodestra, visto che secondo i sondaggi il centrodestra ha una ventina di punti di vantaggio sui suoi competitori, quando lo facciamo?

La mia intenzione è di dimostrare alla Calabria che c’è un centrodestra fatto di persone che hanno qualità, competenze e che al suo interno il centrodestra ha le forze e le energie per rigenerarsi e diventare proposta politica nuova innovativa per la Calabria”.

Partito unico?“Oggi non c’è questa possibilità perché c’è un centrodestra di governo, Lega e Fi, e poi c’è Fdi che legittimamente ha scelto di seguire un’altra via e di stare all’opposizione. Rafforzeremo, però, forme di coordinamento tra i capigruppo dei tre partiti e delle altre formazioni politiche del centrodestra presenti in Parlamento e all’interno del centrodestra di governo tra i ministri e ai capigruppo di Lega e Fi”.Parole ancora di Occhiuto che ha aggiunto “Nei prossimi giorni sarò costretto a interrompere per un giorno la campagna elettorale per ragionare su come strutturare questa forma più stringente di coordinamento e in parlamento e nel Governo”. “Appartengo ad un partito – ha detto ancora Occhiuto – fondato da Silvio Berlusconi che è anche il fondatore del centrodestra, il più grande federatore della storia politica nazionale. Berlusconi sarebbe interessato persino al partito unico ma del centrodestra capace di comprendere con Forza Italia, la Lega e Fratelli d’Italia”.

Comunque centrodestra unito “L’unità del centrodestra c’è sempre stata. Il centrodestra è unito in tutta l’Italia sarebbe stato strano che non lo fosse in Calabria che è la regione che ha più problemi e che quindi ha bisogno di maggiore unità e convergenza. Il centrodestra anche in Calabria ha dimostrato grande senso di responsabilità”. Lo ha detto ancora il capogruppo di Fi alla Camera Roberto Occhiuto, candidato presidente della Regione Calabria. “Con Fratelli d’Italia in realtà – ha aggiunto Occhiuto – non abbiamo avuto mai problemi. Lo screzio è stato a livello nazionale, per fatti nazionali. Io sono capogruppo di Forza Italia e forse loro si attendevano un atteggiamento tale da evitare che si creassero problemi a livello nazionale. Ma io ho il dovere di rappresentare gli interessi del mio partito quando faccio il capogruppo di Forza Italia a Roma”. “Ho ottimi rapporti, consolidati da tempo – ha sostenuto ancora Occhiuto – sia con Giorgia Meloni sia con i dirigenti regionali di Fratelli d’Italia, a cominciare da Wanda Ferro, che stimo e apprezzo molto. In verità i problemi non ci sono mai stati, li abbiamo risolti nell’arco di qualche settimana e il centrodestra quindi sarà unito in Calabria perché soprattutto in Calabria c’è bisogno di un centrodestra unito, forte vincente”