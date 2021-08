Patuanelli a Catanzaro: subito lo stato di calamità per gli incendi e gli indennizzi, poi la prevenzione

Insieme a quanto già previsto nell’ordine del giorno dei lavori, giovedì il Consiglio dei ministri si occuperà anche degli incendi in Calabria “con la declaratoria conseguente all’ordinanza di Protezione civile dello stato di emergenza e calamità e ovviamente con una dotazione economica di primo intervento”. Parola di ministro. Del ministro per le Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli, che, accompagnato dal viceministro dello Sviluppo economico Alessandra Todde, e dal sottosegretario al Sud, Dalila Nesci, ha incontrato alla Cittadella regionale di Catanzaro i rappresentanti della Giunta regionale e i sindaci dei Comuni maggiormente colpiti dagli incendi delle ultime settimane. Presenti alla riunione l’assessore regionale alla Forestazione Gianluca Gallo e il presidente dell’Anci Calabria Marcello Manna, il sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro Sergio Abramo, il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Folta la delegazione dei comuni aspromontani, e particolarmente circostanziato l’intervento di Leo Autelitano, presidente del Parco nazionale dell’Aspromonte, l’area maggiormente danneggiata dagli incendi.

“I sindaci – ha detto ai giornalisti il ministro Patuanelli – mi hanno rappresentato un quadro drammatico dovuto agli incendi di questa settimana, che oggi ci mostra l’esigenza del territorio di ricevere risposte da parte del governo. Ci sono tre fasi da gestire: quella emergenziale, del sostegno immediato alle aziende che non hanno più da far mangiare gli animali senza pascolo e acqua, con la necessità di mettere in sicurezza il territorio che vedrà tra poche settimane l’arrivo delle piogge; la seconda fase è quella degli indennizzi, che devono sostenere un percorso di riattività della produzione e poi la fase di gestione della prevenzione che deve essere coordinata e organizzata, anche da parte degli stessi agricoltori che devono essere custodi del territorio. Ma per farlo devono avere a disposizione le risorse”.

“CI sono stati molti eventi calamitosi in contemporanea – ha proseguito Patuanelli -, in quattro cinque regioni, anche se Calabria Sicilia e Sardegna sono state le regioni più coinvolte. Dobbiamo analizzare cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nel modo in cui abbiamo affrontato l’incendio boschivo. Anche per capire se c’è da affrontare un aggiustamento normativo o di competenze. Purtroppo le condizioni climatiche per lo sviluppo degli incendi saranno sempre più estreme, per cui la prevenzione deve essere il modo principale di approccio”. Sulla dotazione finanziaria il ministro ha specificato che “il precorso che stiamo facendo attraverso il Dipartimento diretto da Giuseppe Blasi con il supporto degli assessorati regionali è innanzitutto la valutazione del danno. Noi possiamo intervenire dopo la richiesta di stato di emergenza”. Se le Regioni lamentano tagli alla dotazione finanziaria il ministro non si tira indietro dal considerare che “nella prima stesura del Pnrr avevamo una misura che dotava 1 miliardo e mezzo per la forestazione, ma era difficilmente applicabile, e non è stata prevista nella stesura finale. È necessario riprenderla, perché c’è necessità di rimboschimento e implementazione della superficie forestale. I boschi poi vanno gestiti e non abbandonati, dando la possibilità a chi deve farlo adeguate possibilità finanziarie”.

“Abbiamo portato l’impegno del Governo sia sui ristori alle famiglie e alle imprese colpite sia sulle iniziative che prenderemo, di concerto con la Regione, per intensificare e ammodernare le opere di prevenzione perché tragedie come questa, che sono costate anche vite umane, non accadano più”. Così da parte sua la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci. “Le sorti dei parchi nazionali, delle foreste calabresi e della natura aspromontana non possono essere considerati ‘affare interno’, come fossero una sorta di ‘riserva indiana’ appannaggio dei nativi. Non è possibile infatti che boschi e foreste di riconosciuto valore universale, dichiarate patrimonio Unesco, vengano gestite ancora oggi con logiche arcaiche e sotto il ricatto continuo degli appiccatori di fuochi ‘conto terzi’. Serve un governo integrato del nostro patrimonio boschivo. Ed è proprio per questo che oggi siamo qui, perché è necessario pensare a modelli più moderni di monitoraggio e prevenzione per una valorizzazione dei nostri beni comuni e la salvaguardia delle risorse forestali. Per fare questo è necessaria una sinergia tra lo Stato, la Regione e gli enti locali. L’altro passaggio obbligato è una lotta serrata agli interessi criminali che lucrano sugli incendi estivi, anche attraverso una nuova sensibilità ambientale che parta dalle scuole. Boschi e foreste non possono essere più considerati terre rubate ad agricoltura e pastorizia: sono un valore in sé, come dimostra anche il recente riconoscimento dell’Unesco”.

Giuseppe Falcomatà nel consegnare al ministro un documento ha evidenziato che “i sindaci sono stati spesso lasciati soli a combattere contro il fuoco quasi a mani nude, senza strumenti e senza risorse. È mancata la prevenzione, la programmazione e la protezione del territorio, è mancata la tempestività e l’efficacia degli interventi, al di là dello straordinario lavoro degli operatori, ciò che serviva era un’organizzazione ed una gestione più efficiente, in grado di arginare i roghi già sul nascere, evitando che bruciassero colline e montagne per giorni interi. Questa terra – ha continuato il sindaco di Reggio – nelle ultime settimane ha attraversato un vero e proprio inferno. Oggi piangiamo sei vittime, ettari ed ettari di verde completamente distrutti, decine di aziende in ginocchio e famiglie che hanno perso tutto. Lo Stato ha il dovere di dimostrare la sua presenza, attraverso i ristori economici immediati ai territori colpiti, alle aziende e alle comunità danneggiate, ma anche attraverso un piano straordinario di messa in sicurezza e rimboschimento del territorio. Il presidente Draghi ha espresso prontamente la sua vicinanza e la disponibilità a sostenere la Calabria, ora ci aspettiamo che il Governo passi dalle parole ai fatti e si arrivi immediatamente sugli obiettivi condivisi”.