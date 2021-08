Regionali, Vono (Italia Viva): “Unità e confronto per il bene della Calabria”

Nel mio ruolo di referente in Calabria di Italia Viva per i rapporti con tutte le forze politiche in vista delle elezioni regionali – scrive la senatrice Silvia Vono – , ho avuto modo di proseguire i confronti esplorativi volti alla costruzione di un programma condiviso su cui far convergere il nostro impegno.

Dopo i primi incontri con i candidati alla Presidenza della Regione Calabria Mario Occhiuto e Amalia Bruni, ho ascoltato con attenzione anche le riflessioni di Mario Oliverio che, nel richiamare l’esigenza di un dialogo unitario nell’alveo del centrosinistra, ha posto l’accento sui valori di libertà e dignità che devono caratterizzare l’attivismo politico in questa delicata fase per la nostra regione.

Pur nell’autonomia di pensiero che caratterizza le scelte di ciascun candidato, è importante rimettere al centro della nostra missione l’idea di unità, trovando la giusta sintesi nell’ottica di un solo interesse: quello di volere il bene della Calabria.

E’ un obiettivo che mi sento di dover rilanciare, anche in qualità del ruolo conferitomi dalla presidenza di Italia Viva, perché il difficile momento storico che stiamo vivendo richiama tutti noi alla massima responsabilità, a mettere da parte gli egoismi e i personalismi, per recuperare la fiducia dei cittadini e restituire la giusta credibilità anche alla rappresentatività dei partiti.

Chi si sottrae al confronto, chiudendo le porte ad ogni possibilità di trovare convergenze indispensabili per chi ambisce a governare la Calabria, mortifica in partenza ogni speranza di crescita e di riscatto per il nostro territorio. E’ in questa ottica che Italia Viva vuole offrire il proprio contributo, stimolando anche una riflessione che auspico possa trovare la piena condivisione di tutte le anime politiche”.