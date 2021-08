Roberto Rizza: “Stagione turistica a Catanzaro? Un disastro”

Visitatori che smarriti vagano senza meta per il centro storico della città, attività commerciali che in pieno agosto, nel quartiere lido – con piena ragione – decidono di osservare il giorno di chiusura settimanale o, addirittura, di chiudere per ferie, totale assenza di servisti turistici, programmazione culturale e di intrattenimento inesistente, disservizi continui, nessuna valorizzazione dei nostri spazi urbani: la stagione turistica in città è stata ed è un disastro. Ne è convinto Roberto Rizza, già consigliere comunale di Catanzaro

Se qualcuno pensa che il passare del tempo possa far dimenticare questo periodo si sbaglia enormemente. La città oggi merita serietà e responsabilità. I cittadini rispetto.

Bisogna fare qualcosa. Parlarne, chiamare ciascuno al proprio dovere, approfondire i problemi, studiare le soluzioni e iniziare, nel merito, una discussione seria che investa tutti gli attori territoriali della città e che coinvolga i diversi settori dell’amministrazione.

Per queste ragioni e perché penso che sulle politiche del turismo occorra una precisa inversione di rotta, questa mattina, ho depositato presso il Comune di Catanzaro, indirizzandola al Sindaco Abramo e agli assessori competenti, una richiesta di accesso generalizzato per sapere:

– a che punto sia la redazione del piano strategico di marketing e sviluppo del turismo;

– quale sia lo stato del coordinamento delle attività di accoglienza, promozione e sviluppo turistico da parte dell’amministrazione comunale;

– quali iniziative siano ad oggi state predisposte dalla stessa amministrazione comunale per la realizzazione della annunciata e promossa iniziativa denominata “Destinazione turistica Catanzaro”;

– come, con quali costi e con quali responsabilità viene gestita la comunicazione istituzionale prodotta e offerta dal portale turistico “Visit Catanzaro” (che risulta chiuso da almeno un anno) e delle relative pagine social.

– Quali siano per la stagione in corso le spese effettuate dall’amministrazione comunale con i proventi ricavati dall’imposta di soggiorno.