Senso di marcia su corso Mazzini: si studiano nuove soluzioni

Si parla di un nuova inversione di marcia su Corso Mazzini. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano la Gazzetta del Sud i sostenitori di questa soluzione starebbero scaldando i motori. In particolare spingerebbe per questa soluzione l’Udc di Merante, assessore alle Attività Produttive prima dell’ultimo cambio di marcia. Tra i ragionamenti alla base di questa ipotesi anche quello di salute pubblica. Emergerebbe infatti un allungamento del tragitto sui tempi di percorrenza di un’ambulanza che debba trasportare per esempio un ammalato dal Comune in ospedale. La soluzione su cui si riflette è quella di riaprire in entrata i varchi di Bellavista e Porta Marina proprio al fine di far confluire il traffico in uscita dal capoluogo su via Italia e all’altezza della questura con un corso accessibile del basso e dall’alto.

Secondo quanto viene riportato nell’articolo secondo Enrico Consolante, consigliere delegato al traffico, si ridarebbe così “slancio alla funicolare che sta perdendo tanti utenti anche a causa del fatto che i passeggeri che usufruiscono pure della navetta si trovano al centro di un percorso che li porta a dover salire con la funicolare fino a piazza Roma per poi dover usufruire di una navetta costretta nuovamente a scendere». L’ipotesi di un ritorno al passato, non ci sono dubbi, non passerà certo inosservata e le prime reazioni non sono tardate ad arrivare.

Francesco di Lieto di Codacons su Facebook che commenta con amarezza e sarcasmo: “Pronti a cambiare i sensi di marcia. Il Comune, per recuperare consenso, stabilisce che su corso Mazzini si potrà andare in qualsiasi senso di marcia. Dal comando dei Vigili Urbani invitano chi voglia percorrere in auto la città a fare prima una giravolta, poi farla un’altra volta, a guardare in su, a guardare in giù”.