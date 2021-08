Sud In Testa sbarca in Calabria a sostegno di Occhiuto

“Sud In Testa” è sbarcato in Calabria. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta in un noto albergo di Catanzaro Lido, alla presenza dell’on. Roberto Occhiuto, capogruppo alla Camera di Forza Italia e candidato presidente alla Regione Calabria per il centrodestra, e dell’on. Andrea Caroppo, europarlamentare del Gruppo Ppe. Roberto Occhiuto nel suo intervento di fronte a numerosi giornalisti ha affermato: “Sud in Testa può essere una fucina importante di classe dirigente. Noi dobbiamo affermare un nuovo modo di fare politica in Calabria”.

Al tavolo dei relatori anche l’editore Salvatore Gaetano, che sarà candidato alle elezioni regionali nelle liste di Forza Italia, e quindi a sostegno dell’on. Occhiuto, e il coordinatore regionale di “Sud In Testa”, Vincenzo Olivadese, che è consigliere comunale a Girifalco (Catanzaro). Occhiuto ha aggiunto: «Vogliamo insieme dimostrare che c’è una classe dirigente che può stare con la schiena dritta, senza complessi rispetto alla classe dirigente del resto del Paese. Il nostro compito è di dimostrare all’Italia tutta che c’è una Calabria che il Paese non si aspetta».

L’on. Andrea Caroppo, fondatore e coordinatore nazionale di “Sud In Testa”, si è soffermato sull’importanza di un rapporto politico e istituzionale forte fra Regioni e Unione Europea, anche in riferimento al tema fondamentale dello sviluppo del Mezzogiorno: «Il Sud – ha detto l’on. Caroppo – ha bisogno certo di infrastrutture, di potenziare i settori trainanti dell’agricoltura e del turismo, ma anche di sfruttare tutte le occasioni e le congiunture favorevoli per inserirsi nel mondo delle produzioni innovative, a partire da quelle manifatturiere. L’Europa – ha aggiunto – sta compiendo un grande sforzo in tal senso, con investimenti colossali, che il Sud e la Calabria hanno tutto l’interesse a intercettare. Credo che l’on. Roberto Occhiuto – ha concluso l’europarlamentare del Ppe – abbia tutte le carte in regola per guidare uno storico rafforzamento dell’azione di governo da attuare in Calabria, forte della sua grande esperienza e competenza. SudInTesta gli starà accanto con tutte le proprie forze, in ogni angolo della Calabria, partendo dal sostegno a candidati, quali il qui presente Salvatore Gaetano, che rispondono a tutte le esigenze di una politica nuova, pulita, determinata, pragmatica».

La conferenza stampa si è conclusa con i brevi interventi di Salvatore Gaetano e del neo coordinatore regionale di “Sud In Testa”, Vincenzo Olivadese. Nei prossimi giorni – informa una nota stampa del movimento – verranno resi noti i nominativi dei coordinatori provinciali di “Sud In Testa”, partendo dalle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, nonché delle città capoluogo e dei centri abitati più popolosi.