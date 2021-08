Indagini pontili, nuovo centrosinistra: “Non entriamo nel merito ma innegabile decadenza etica e morale”

La notizia delle nuove indagini della Procura sulla vicenda relativa ai pontili, che come si legge in una nota del Nuovo Centrosinistra Catanzaro in questa fase vede coinvolto anche il sindaco, ma che si aggiunge a tutta un’altra serie di indagini e procedimenti penali che interessano e hanno interessato tutte le amministrazioni a guida Abramo, ormai non fa più notizia. Non entriamo nel merito delle questioni giudiziarie, per rispetto del lavoro degli inquirenti e per il garantismo che ci contraddistingue, ma gli ultimi dieci anni di amministrazione di centro destra saranno ricordati come gli anni della decadenza etica e morale della classe politica cittadina.

Il danno all’immagine della città è enorme e di questo le prossime generazioni dovranno farsi carico creando gli anticorpi necessari affinché ci sia una rigenerazione morale del consiglio comunale.

Dal canto nostro abbiamo già provveduto, con la redazione della ‘carta dei principi e dei valori’, a dotare il centro sinistra di uno strumento innovativo che mette al centro proprio l’etica della gestione della cosa pubblica.

La vera ‘sentenza’ che sancisce il fallimento politico del centro destra non arriva dai magistrati, ma dalla città. Tutti lamentano un vuoto amministrativo che sta lasciando il nostro comune pieno di opere incompiute e di promesse non realizzate. Gli stessi consiglieri di maggioranza dichiarano pubblicamente, con rammarico, di non essere riusciti a dare risposte ai fabbisogni della popolazione.

Mai come ora è evidente come la cattiva amministrazione possa ridurre la qualità della vita dei cittadini arrivando persino a far fare passi indietro allo sviluppo di una città.

Di tutto ciò, gli elettori dovranno tenerne conto alle prossime elezioni comunali che si terranno tra meno di un anno e che rappresenteranno uno snodo vitale per il futuro del capoluogo di regione.

Come coalizione, come Nuovo Centrosinistra, stiamo lavorando per creare le condizioni affinché emerga una nuova classe dirigente in grado di far compiere un salto di qualità al capoluogo di regione e che abbia come principale obiettivo l’interesse e il benessere dei catanzaresi.