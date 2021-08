“SudInTesta”, Elisa Sestito nominata da Vincenzo Olivadese coordinatrice provinciale di Catanzaro

Elisa Sestito, assessore comunale a Girifalco e dipendente dell’Asp del Capoluogo, è la nuova coordinatrice provinciale di Catanzaro del movimento politico “SudInTesta” che a livello nazionale è guidato dal suo fondatore, l’europarlamentare Andrea Caroppo del Gruppo Ppe. Elisa Sestito è stata nominata dal coordinatore regionale, Vincenzo Olivadese. La linea politica di “SudInTesta” è stata presentata nei giorni scorsi a Catanzaro Lido durante una conferenza stampa nel corso della quale sono intervenuti lo stesso europarlamentare Andrea Caroppo e l’on. Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati nonché candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrodestra.

Elisa Sestito nell’accettare l’incarico ha affermato: «Sono lieta e onorata di intraprendere questa nuova esaltante esperienza politica che parte con il sostegno pieno e convinto all’on. Roberto Occhiuto, la persona giusta per guidare una Regione Calabria che ha bisogno di superare tante emergenze irrisolte. Ringrazio il coordinatore regionale Vincenzo Olivadese per la stima nei miei confronti. Assieme a lui condividiamo un’idea di politica vicina alla gente comune e indirizzata al perseguimento del bene collettivo». Vincenzo Olivadese da parte sua ha sottolineato: «Ci stiamo strutturando rapidamente e a giorni comunicheremo i nominativi dei coordinatori provinciali di Crotone e di Vibo Valentia, per passare poi al resto della regione. Altre figure di notevole spessore avranno il compito di occuparsi delle città capoluogo, che meritano un’attenzione specifica. Dopo la presentazione ufficiale di Catanzaro, con gli onorevoli Caroppo e Occhiuto, sono tante le proposte di adesione che stiamo vagliando. Elisa Sestito ha straordinarie qualità sia come amministratore pubblico sia come professionista molto attenta al sociale, sono certo che produrrà risultati davvero positivi».

Una delegazione calabrese di “SudInTesta” raggiungerà oggi a Bari l’on. Andrea Caroppo impegnato in una grande convention politica organizzata da Forza Italia e dal Ppe, portando anche i saluti di Salvatore Gaetano, noto editore calabrese, candidato alle prossime elezioni regionali nelle liste del partito fondato da Silvio Berlusconi. “SudInTesta” è impegnata nel convinto sostegno politico all’on. Roberto Occhiuto che, ha affermato il coordinatore regionale Olivadese, «è un politico con la “P” maiuscola, competente ed esperto, di livello nazionale, con tutte le carte in regola per dare una svolta reale al governo della Calabria».