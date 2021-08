Pd Catanzaro a Lobello: “Non si capisce di quale turismo si stia parlando”

“L’amministrazione comunale non investe sul turismo e il risultato è stata una stagione estiva opaca e ferma al palo. Saremmo curiosi di capire di che tipo di ‘bilancio’ si è parlato nella relativa commissione consiliare e soprattutto qual è stato il contenuto della relazione presentata dall’assessore al ramo”. Lo scrive in una nota il Coordinamento cittadino PD Catanzaro.

“Dopo il caos pontili – si legge nella nota – con il porto inutilizzato e ridotto ad una pozzanghera vuota, il mare sporco, l’inquinamento dei torrenti e la totale assenza di programmazione e di iniziative per favorire il settore, non si capisce di quale turismo si stia parlando.

Il quartiere Lido è stato completamente abbandonato a se stesso e tenuto in vita prevalentemente da iniziative e investimenti di cittadini e imprenditori. Non risulta nessuna forma di sostegno concreto da parte dell’amministrazione di centro destra, anzi al contrario gli uffici comunali come SUAP e patrimonio hanno creato grossi problemi amministrativi a imprese e stabilimenti balneari aggravando ulteriormente gli adempimenti burocratici”.

Per il Pd cittadino “molti cittadini segnalano ad esempio l’assenza di passerelle per disabili, soprattutto quelle di legno sulla spiaggia (pagate profumatamente) spesso montate in ritardo, quasi mai smontate e poi lasciate distruggere dalle mareggiate. Inoltre in corrispondenza di esse sulla strada spesso mancano i parcheggi riservati proprio ai diversamente abili.

A ciò si aggiunge la scarsa manutenzione del lungomare, il cattivo odore, l’incuria (soprattutto nella pineta di Giovino) e le gravi carenze sul piano della sicurezza (notturna in modo particolare) dovute anche all’assenza dei vigili urbani.

Detto questo non comprendiamo quindi a cosa sia riferita la ‘soddisfazione’ dell’assessore Alessandra Lobello, visto che lo stesso consigliere Mirarchi (appartenente al suo gruppo politico) con coraggio ha denunciato l’incapacità del centro destra di dare risposte ai cittadini e consigliato al Sindaco un ‘dignitoso game over'”.

Il turismo può rappresentare senza ombra di dubbio un importante elemento per lo sviluppo cittadino, “ma – conclude il Pd locale – su di esso influiscono tutta una serie di elementi tra cui la tutela del patrimonio ambientale e culturale, i servizi pubblici e la mobilità, le infrastrutture, la programmazione e il rilancio dell’immagine della città (gravemente danneggiata proprio dal centro destra), cose che l’attuale amministrazione non è riuscita a fare”.