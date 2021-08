Sondaggio Winpoll , Calabria: Roberto Occhiuto in testa

Winpoll ha realizzato un nuovo sondaggio sulle elezioni regionali in Calabria previste per questo autunno.

Intenzioni di voto (Coalizioni)

Winpoll ha prodotto un aggiornamento sulle intenzioni di voto in Calabria, almeno per quanto riguarda i voti per coalizione. Rispetto al sondaggio del 9 agosto la coalizione di centrodestra a sostegno di Roberto Occhiuto passa in testa con il 39,2% dei voti. La coalizione di centrosinistra allargata al Movimento 5 Stelle a sostegno di Amalia Bruni perde leggermente terreno (37,1%). Calano anche i voti per le altre liste (23,7%) così come l’area grigia di astensione e indecisi (35%).