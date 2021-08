Associazione Controvento: “Gratteri ha ragione, non servono patenti antimafia. La politica deve cambiare”

Era il quindici luglio scorso – scrive l’associazione Controvento – quando la nostra associazione rivolgendosi a Roberto Occhiuto – in qualità di candidato Governatore del centro destra gli faceva notare che “inneggiare alla possibilità di liste pulite è pura demagogia”.

Capita sovente che con l’avvicinarsi delle consultazioni elettorali si leggano sempre le stesse cose, quasi banali e scontate. Chiariamo bene il concetto, non servono appelli o note stampa: “per avere liste pulite basta applicare la legge che prevede i limiti delle candidature, per avere una Regione capace di programmare e legiferare è necessario avere tra gli scranni di un consiglio regionale gente che sa di ciò di cui si parla. Basta con i disoccupati che per 5 anni hanno lo stipendio assicurato, basta con strutture fatte di disoccupati e gente senza arte ne parte che drenano risorse e non portano alcun risultato. Caro amico Occhiuto, cari professionisti dell’antimafia, per avere liste pulite basta applicare la legge, per cambiare passo in questa Regione è necessario avere gente competente, questa seconda ipotesi comporta scelte, capacità di non scendere a compromessi, barra dritta”.

E a pensarla come noi, guarda caso, è lo stesso Nicola Gratteri che durante la terza edizione dell’International Annual Meeting “Sud e Futuri, Rinnoviamo il Mezzogiorno” sullo stesso tema ha affermato “In Calabria si sta tentando di far passare delle verifiche preventive delle liste, ma in sostanza non è che cambi molto. Si controlla se i candidati hanno avuto delle condanne. Non si risolve il problema con la patente antimafia ma con la serietà della politica”. Semplice, diretto e senza alcun demagogia…