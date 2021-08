De Magistris: “Orgoglioso di avere con noi candidati liberi che si battono contro la ‘ndrangheta”

Oggi iniziamo la raccolta firme a sostegno delle nostre liste, costituite da donne e uomini liberi, che vogliono insieme a noi rompere il vecchio sistema di potere che soffoca la Calabria. Si candidano dai territori più impervi e complessi, dove tuttora è forte e pressante il peso della ‘ndrangheta. A Rosarno e Gioia Tauro, poi, tra i tanti volti puliti e competenti che sono con noi, c’è Angelo Carchidi, 33 anni, architetto e promotore sociale e culturale, tra i più giovani animatori della Casa del Popolo di Rosarno, che porta il nome di Giuseppe Valarioti, dirigente comunista ucciso barbaramente dai clan l’11 giugno del 1980.

Qualche giorno fa è stata fatta un po’ di confusione sulla presenza del nostro progetto civico e popolare in quei luoghi. A Rosarno sono stato più volte e abbiamo tenuto anche un bellissimo incontro pubblico con la cittadinanza, organizzato proprio da Carchidi con gli amici e le amiche della Casa del Popolo e di tante altre associazioni del territorio, insieme agli altri candidati dell’area metropolitana di Reggio Calabria, Eleonora Scrivo e Angela Vasta.

Sono orgoglioso di condividere questa lotta per i diritti e per la liberazione della Calabria insieme alle forze e ai volti migliori di un popolo straordinario che ha sete di giustizia. Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria.