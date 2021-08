Morra: “Valutazione impresentabilità da parte commissione fa riferimenti a criteri giuridici incontrovertibili”

“La Commissione antimafia definisce un candidato impresentabile solo e soltanto in virtù di criteri giuridici incontrovertibili e ineccepibile che fanno riferimento in particolare alla legge Severino e al codice di autoregolamentazione che la Commissione si è data”.Così in un video facebook il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra torna sull’argomento impresentabilità dei candidati chiarendo limiti e peculiarità della valutazione della commissione alle pre liste. “Una innovazione forse enfatizzata con eccesso ottimismo da chi l’ha proposta”