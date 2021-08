Si prospetta una seduta di routine post vacanze. O forse no

Riprende dopo la pausa estiva l’attività d’aula del Consiglio comunale di Catanzaro. Un ordine del giorno di assoluta tranquillità, verrebbe da dire. Considerati i punti in discussione, alcuni di assoluta routine, altri, come l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020, che necessitano del visto dei consiglieri per scadenza dei termini. Al più, c’è la piccola curiosità di conoscere l’identità della nuova componente della commissione Pari opportunità in sostituzione di una dimissionaria. L’accenno vago a chi lascia e a chi subentra la dice lunga sull’incidenza mediatica della commissione nella vita amministrativa del capoluogo, dipendente anche dal fatto che sono “laiche” tutte le componenti, esterne ai gruppi consiliari. Così come sarebbe importante conoscere le determinazioni che stanno dietro al regolamento per la disciplina di occupazione del suolo pubblico per i dehors, considerato che da elemento marginale del panorama urbano ante Covid, gli spazi di ristoro all’aperto di bar e ristoranti sono diventati ubiquitari, adottando spesso soluzioni fantasiosi pur di non perdere il bus in transito.

Tutto qui, il Consiglio comunale odierno? Potrebbe, ma anche no. Se nella settimana che abbiamo alle spalle, che tradizionalmente vive i sonnecchiosi postumi dell’ultimo agosto, non si fossero verificate due circostanze che potrebbero indurre a qualche considerazione suppletiva.

In primo luogo, c’è da capire se Sergio Abramo vorrà prendere o meno la parola, nell’Aula in cui si esprime fisicamente e simbolicamente il suo mandato di primo cittadino, in merito alla proroga di indagine a lui notificata dalla procura nell’ambito di un’inchiesta che ruota intorno all’assegnazione dei pontili nello specchio d’acqua portuense. Il sindaco si è già fatto sentire attraverso il suo legale, respingendo con sdegno ogni illazione, in ciò sostenuto dalla corale ondata di solidarietà e fiducia che gli è giunta dai gruppi consiliari di maggioranza. Abramo potrebbe optare per il silenzio sdegnoso oppure per la replica sdegnata. Delle due più probabile la seconda che abbiamo scritto, per ragioni che vanno dall’opportunità generale a quella che si chiama in anglosassone “accountability”, ovvero la prescrizione morale per chi è investito di responsabilità pubbliche di “rendere conto” di quanto gli capita nell’esercizio delle funzioni.

In secondo luogo ci sarebbe una questione che in sé travalica gli interessi del Consiglio comunale e parrebbe confinata nell’ambito della vita interna di un partito, l’Udc, e della sua lista alle regionali. A ben vedere, però, non è così. Per gli equilibri interni all’Aula che negli ultimi mesi si sono notevolmente spostati verso il gruppo guidato da Antonio Triffiletti. E per la rilevanza assunta dalla posizione personale e politica di Sergio Costanzo, che, nella sua postazione di capogruppo d’opposizione di “Fare per Catanzaro” nell’ultima occasione aveva salutato baracche e burattini per annunciare la sua candidatura nella lista dello Scudo crociato.

È di stamattina viceversa il suo annuncio di rinuncia, per il venire meno delle condizioni d lui ritenute necessarie e sufficienti a garantirgli, se non l’elezione, quantomeno la partecipazione alla contesa con qualche fondata speranza di riuscita. Tra le righe, e fra parentesi, Costanzo nomina come causa principale dell’ammanco di opportunità il consigliere regionale uscente Baldo Esposito che avrebbe trovato posto nella lista Udc perfezionata nei giorni scorsi da un conclave in un albergo lametino cui ha partecipato il presidente nazionale Antonio De Poli. Esposito, e qui, entrano in gioco gli equilibri nell’aula consiliare catanzarese, è fondatore ispiratore e leader del gruppo “Catanzaro da vivere” che esprime il presidente del Consiglio, Marco Polimeni. In verità non è ancora pervenuta l’ufficialità della candidatura di Esposito, portatore di una cospicua dotazione in preferenze nell’ultima tornata regionale.

È probabile che non giunga nemmeno nelle prossime ore, anche se ormai tutti la danno più che sicura. Si preferirebbe, in accordo con il candidato presidente del centrodestra Roberto Occhiuto, attendere la definizione generale delle liste della coalizione. Non è una novità, anche nel 2020 l’esatta e compiuta compilazione delle liste si ebbe all’uscita dei firmatari e garanti dall’ Ufficio circoscrizionale elettorale. Rimane da capire se Sergio Costanzo quest’oggi presenzierà in Aula. Potrebbe sorvolare e darsi per assente, potrebbe atterrare e rispondere presente. Delle due, probabile la prima.