Corace, eseguiti lavori per consentire a mezzi di accedere in sicurezza

In seguito all’ordinanza diramata dal sindaco Sergio Abramo, i tecnici del settore Gestione del territorio, col supporto della Polizia locale, hanno realizzato una pista per consentire ai mezzi meccanici l’accesso in sicurezza nei terreni di località Corace sui quali sorge una stazione di sollevamento attualmente non funzionante. I tecnici hanno poi eseguito, per tutta la giornata, un approfondito rilievo dello schema idraulico a servizio dell’impianto. Domani, a partire dalla mattinata, sono previsti nuovi interventi dei quali verrà informata la cittadinanza.