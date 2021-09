Elezioni Calabria, considerazioni e riflessioni dei candidati

Diventa sempre più intenso il dibattito politico a pochi giorni della presentazione ufficiale delle liste per le Regionali del 3 e 4 ottobre. Ecco alcune voci di giornata.

De Magistris: La Regione Calabria abbandona categorie più fragili, voglio sapere che fine hanno fatto decine di milioni di euro per i malati di SLA. Da presidente porrò subito fine a questa vergogna internazionale. Infatti risalgono almeno al 2019 le denunce sul ritardo da parte della Cittadella di Catanzaro dell’erogazione dei fondi che il governo stanzia ogni anno alle Regioni attraverso il Fondo nazionale per la non autosufficienza. Da quanto apprendo, si stimano circa 200 persone con questa grave patologia, eppure in Calabria non esiste un centro di diagnosi e management multidisciplinare e gli unici due centri regionali, l’ospedale Annunziata di Cosenza e il Mater Domini di Catanzaro, mancano di risorse adeguate per questa malattia ad alta complessità”.

Amalia Bruni, candidata del Centrosinistra alla guida della Regione interviene sulla vicenda dell’attentato alla sede della Cisl di Vibo Valentia: “Ho appreso con preoccupazione del vile attentato subito dalla Cisl di Vibo dove dei vandali hanno danneggiato le vetrine della sede. Una condanna senza se e senza ma nei confronti di vigliacchi che non avendo argomentazioni da esporre ricorrono alla violenza per far valere le loro tesi. Attendiamo come sempre l’esito delle indagini ma speriamo che non ci sia correlazione tra la battaglia pro vaccini che sta conducendo il segretario Luigi Sbarra e chi invece, in modo criminale si oppone in maniera violenta alla loro somministrazione”.