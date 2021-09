Controlli ed interventi agli alvei dei fiumi, l’appello di Belcaro

“Servono con urgenza controlli ed interventi agli alvei dei fiumi che attraversano la nostra città”. E’ quanto chiede Nunzio Belcaro, Consigliere Comunale Cambiavento.

“Lo stesso vale per i tombini, i deflussi delle acque. Sappiamo benissimo quali siano i punti più critici e pericolosi. Li conoscono tutti i cittadini, li conosce l’amministrazione e le istituzioni preposte a prendersene cura. Bisogna intervenire adesso con la massima urgenza prima che sia troppo tardi – incalza il consigliere. Sono stati fatti interventi di prevenzione? É sotto controllo la situazione del fiume Castace nei quartieri Cava e Santo Janni? Conosciamo benissimo lo stato in cui versa l’alveo del torrente Fiumarella, occluso da fitta vegetazione e rifiuti illeciti in più punti”.

“E sappiamo anche – prosegue – quali siano le vie più a rischio della città, quelle dove si verificano puntualmente allagamenti, dove cinque minuti d’acqua intensa bastano a mettere in difficoltà i tombini. Ieri abbiamo inviato una PEC chiedendo agli uffici interventi e massima attenzione. La nostra paura è che un’amministrazione perennemente distratta da una campagna elettorale infinita venga meno al suo ruolo di responsabilità di controllo del territorio. È in gioco la sicurezza dei cittadini, delle loro vite, delle loro case e delle loro attività”.