Graziano lancia un appello alla sinistra: “Appoggiare Amalia Bruni significa scongiurare la vittoria del ticket Spirlì/Occhiuto”

Stefano Graziano, commissario regionale Pd, ha accompagnato il Vice capogruppo alla Camera dei Deputati per il Partito Democratico Piero De Luca nella visita a Amalia Bruni: “Credo che questa sia davvero l’ultima occasione per avere un atteggiamento lungimirante e intelligente. Lavoriamo tutti in modo unitario per Amalia Bruni, dimostriamo di essere generosi rispettando la nostra storia di progressisti e democratici. Tutti insieme regaleremo alla Calabria un sogno, la speranza di avere una regione normale senza più emergenze. Ma non c’è più molto tempo, dobbiamo farlo ora e subito. Altrimenti il ticket Spirlì/Occhiuto governerà per altri cinque anni”.