Il vice capogruppo Pd alla Camera De Luca ha incontrato a Lamezia Amalia Bruni

Piero De Luca, Vice capogruppo alla Camera dei deputati per il Pd in visita a Lamezia Terme incontra, insieme al commissario regionale del Pd Stefano Graziano, nel suo Comitato elettorale Amalia Bruni, candidata per il Centrosinistra alla guida della Regione: “Quella di Amalia Bruni è una candidatura forte, di eccellenza, una figura apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo, che ha dedicato la sua vita al proprio territorio.

Per questo siamo con lei per dare il massimo sostegno politico alla sua battaglia, lavorando anche per costruire al suo fianco candidature autorevoli, di spessore e unitarie. Amalia, insieme ad una squadra forte e radicata, è l’unica figura in grado di avviare un’azione di rilancio vera della Calabria, l’unica che potrà cogliere l’occasione delle risorse europee per dare una risposta concreta e seria ai bisogni e alle esigenze dei calabresi e della Calabria. I cittadini di questa Regione hanno diritto alle stesse opportunità e a servizi con standard europei come ogni altra area del Paese. Il percorso che ha portato alla costruzione di un Centrosinistra così ampio, con otto liste e dodici tra partiti e movimenti è stato difficile, ma grande merito va dato al commissario regionale Stefano Graziano, che se pur tra qualche tensione ha fatto un ottimo lavoro.

Bisogna sostenere convintamente Amalia perché dall’altra parte ci sono forze politiche che lavorano contro la Calabria e contro il Mezzogiorno. Salvini, Spirlì e Occhiuto non possono rappresentare una valida alternativa e men che meno chi a Napoli in dieci anni ha dato prova di un disastro amministrativo senza precedenti. Una svolta è possibile ora in Calabria per uscire dalla logica dell’emergenza permanente e costruire una prospettiva di futuro. Tornerò per altre iniziative e naturalmente per festeggiare la vittoria di Amalia”. Dal canto suo Amalia Bruni si dice fermamente convinta di arrivare alla vittoria finale:

“Ringrazio Piero De Luca per il suo sostegno e per il suo affetto, abbiamo bisogno di persone come lui per risolvere i problemi della Calabria che deve diventare una questione nazionale, i nostri problemi sono tanti e sono radicati, per cui abbiamo bisogno di stringere un patto nazionale per ridare alla Calabria e ai calabresi una vita normale, fuori dalle emergenze”