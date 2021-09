Petitto: “Io al posto di Parente in lista Fi? Da parte mia solo generica disponibilità”

In relazione alla notizia apparsa su Catanzaro informa della mia possibile candidatura nella lista di Forza Italia in sostituzione del dottor Claudio Parente – scrive Rosamaria Petitto in una nota stampa-, tengo a precisare di aver dato semplicemente una mia disponibilità generica ad integrare la composizione della lista, che tuttavia presupponeva il pieno accordo dei responsabili provinciali del partito e soprattutto dello stesso dottor Parente.

Mai avrei potuto proporre una mia candidatura in contrasto con la posizione di chi già da molto tempo è impegnato nella cura della politica regionale. Pertanto la mia candidatura non è stata da me formalizzata in mancanza delle condivisioni. Forza Italia certamente saprà individuare altro valido candidato femminile alla quale non mancherà l’appoggio di tutti.

Desidero ringraziare coloro i quali nella circostanza mi hanno manifestato il loro apprezzamento e rimango a disposizione del partito, con tutto il mio impegno e capacità professionale.