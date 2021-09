Simeri Crichi, insediata la commissione straordinaria

Sarà composta da due viceprefetti e da un funzionario economico finanziario la commissione straordinaria che amministrerà Simeri Crichi per i prossimi 18 mesi. Si sono insediati ieri Aldo Lombardo, Salvatore Tedesco e la responsabile area economica Marialuisa Tripodi: rappresenteranno di fatto Giunta e Consiglio.

Il provvedimento è stato assunto dal Consiglio dei ministri in data 26 agosto dopo due inchieste giudiziarie della Dda. L’ ex sindaco Piero Mancuso è in attesa di conoscere le motivazioni del commissariamento prima di decidere se ricorrere o meno al Tar.