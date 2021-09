Tallini: “Parente rinuncia a candidatura a favore di terza irrinunciabile presenza femminile in lista”

In merito a quanto riportato da alcuni media – scrive Il coordinatore Provinciale Domenico Tallini di Forza Italia – si precisa che il Claudio Parente,in passato già consigliere regionale in due legislature ed invitato dal partito provinciale a ricandidarsi anche in questa tornata elettorale,ha deciso di rinunciare alla propria candidatura a favore della irrinunciabile terza presenza femminile nella lista di Forza Italia della circoscrizione Centro.

L’esigenza di candidature femminili radicate e qualificate,ha convinto la propria figlia,giovane professionista di Catanzaro a scendere in campo dando la disponibilità alla candidatura. Ogni altro retroscena e’privo di fondamento in quanto il dottor Claudio Parente e’persona candidabile, assolutamente specchiata,che non ha mai avuto bramosie di candidature e quando e’stato chiamato,si è sempre messo a disposizione del partito e della coalizione”.