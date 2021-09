Verso le elezioni, voci dalla campagna elettorale

Un plauso per le atlete calabresi che hanno partecipato alle Paralimpiadi di Tokyo. Due medaglie d’argento e una semifinale sfiorata sono un risultato eccezionale che mi riempie di entusiasmo. Mi unisco alla gioia della città di Taurianova che oggi è in festa per il secondo podio conquistato da Enza Petrilli nel tiro con l’arco . Il mio orgoglio anche per l’atleta reggina Anna Barbaro, che ha portato in Calabria un’ altra medaglia d’argento nella classe Ptv del Triathlon femminile. Questi due premi e la semifinale sfiorata da Raffaella Battaglia nel Sitting Volley, chiudono brillantemente l’esperienza calabrese in una competizione di altissimo livello, che deve essere considerata l’anima dello sport. Lo scrive Luigi De Magistris candidato governatore.

Il sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro ha annunciato su Facebook la sua candidatura al Consiglio Regionale con la lista Forza Azzurri Occhiuto presidente. Finalmente è ufficiale: sarò candidato al Consiglio Regionale della Calabria nella lista“Forza Azzurri” che è diretta espressione del candidato presidente On. Roberto Occhiuto! Un momento storico, molto intenso ed emozionante! Voglio aiutare la nostra Calabria!Voglio dare #dignità ai Comuni!Voglio portare le vostre istanze nell’istituzione Regionale!Voglio impegnarmi per il “buon Governo”, perchè la nostra Calabria diventi una Regione normale, insomma…Una Calabria che l’Italia non si aspetta. Spero, quindi, di riuscire a portare in Consiglio Regionale questo entusiasmo e l’esperienza amministrativa che ho acquisito da sindaco di Sellia Marina.

Noi abbiamo perso due generazioni intere di giovani. Questo è un tema che mi tocca personalmente e credo tocchi tutte le famiglie che vivono in Calabria. Ormai, è consuetudine anche vedere genitori che, arrivati sulla soglia della pensione, si trasferiscono per seguire i figli e permettere anche loro di fare una famiglia perché spesso e volentieri anche questo è vietato”. Lo ha detto la candidata alla presidenza della Regione Amalia Bruni a margine di un incontro con i giovani a Lamezia Terme, insieme al vice segretario del Pd Giuseppe Provenzano. “Il problema – ha aggiunto – è globale ed è quello di riaccendere i motori in qualsiasi settore della regione. Abbiamo tutta una serie di assest su cui bisogna lavorare e su questo abbiamo la programmazione del Pnrr che è estremamente importante da fare. Dovremmo puntare su uno strumento fortemente di aiuto che ci mette su focus specifici: giovani, donne, sanità territoriale, cioè una serie di campi che possono essere sviluppati attraverso il Pnrr. Io, però, farei un ulteriore passaggio perché abbiamo il tema enorme della pubblica amministrazione: i comuni, le istituzioni sono quasi privi anche di risorse umane, di capacità professionali elevate che noi potremmo formare con progettazione europea. Intendo fare un assessorato all’Europa perché significa guardare al futuro, guardare lontano. Questo significa mettersi nelle condizioni di formare giovani in maniera specifica, ovviamente con skill diversi