Amalia Bruni: Sì al confronto con i sindacati

Amalia Bruni, candidata per il Centrosinistra alla guida della Regione risponde con un si convinto all’appello dei sindacati regionali che hanno chiesto un incontro per confrontarsi sui temi più importanti che riguardano la Regione. “Dico sì in maniera convinta all’invito dei sindacati regionali. Sarò sempre attentissima alle idee e al contributo di quelle forze che operano sul territorio e che ascoltano i bisogni della gente.

Tra l’altro, qualche settimana fa, insieme al segretario del Pd Enrico Letta ho già avuto avuto una conversazione da remoto con i responsabili del sindacato regionale, quindi accolgo l’invito, lo ripeto, con entusiasmo, per me si tratta di un cammino che prosegue, visto che ho anche partecipato recentemente a una manifestazione a Siderno con i segretari nazionali di Cgil, Cisl e UIL, ai quali ho portato il mio saluto, unica candidata presente”.