Conclusa la prima giornata di presentazione delle liste dei candidati consiglieri

Si è appena conclusa la prima giornata utile alla presentazione delle liste elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria e per l’elezione del nuovo presidente della giunta, operazioni di voto fissate per domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Non c’è stata la fila davanti all’ingresso degli Uffici circoscrizionali dei tribunali di Catanzaro, Cosenza e Reggio dove occorre presentare le liste dei candidati consiglieri, e dell’Ufficio centrale elettorale della Corte d’appello di Catanzaro dove occorre depositare le candidature a presidente. Ma c’è ancora tempo, considerato che la seconda tornata è prevista per domani, sabato, dalle 8 alle 12. Anzi, domani dovrebbero presentarsi al Palazzo di giustizia di Catanzaro, non necessariamente e a puro scopo promozionale, anche i quattro aspiranti alla presidenza che sono, ricordiamo: Roberto Occhiuto per il centrodestra, Amalia Bruni per il centrosinistra, Luigi de Magistris per un’aggregazione civica, e Mario Oliverio indipendente. Occhiuto conta su 7 liste (Forza Italia, Forza Azzurri, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Coraggio, Noi con l’Italia), Bruni su 8 (Pd, Bruni presidente, M5S, Tesoro Calabria, Calabria Libera, Partito socialista, Animalisti, Verdi), de Magistris su 7 (“de Magistris presidente”, “deMa”, “Uniti con de Magistris”, “Per la Calabria con de Magistris”, “Calabria Resistente e Solidale” e “Un’altra Calabria è possibile”), Oliverio su 1 soltanto.

In Calabria si voterà negli stessi giorni di inizio ottobre anche in più di ottanta comuni, soltanto due, Cosenza e Siderno, superiori ai 15 mila abitanti. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci si terrà due settimane dopo, il 17 e 18 ottobre.

La Calabria, per quanto riguarda le elezioni regionali, è divisa in tre circoscrizioni elettorali: Calabria Nord, coincidente con la provincia di Cosenza con una dotazione di 9 seggi; Calabria Centro, comprendente le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone per 8 seggi; Calabria sud, che copre la provincia di Reggio Calabria per 7 seggi. A dividersi i 30 seggi disponibili in Consiglio, due terzi attribuiti con sistema proporzionale e il rimanente con sistema maggioritario, co sbarramenti per le coalizioni all’8 per cento e per le singole liste al 4 per cento dei voti validi. Sono previsti in sede di scrutinio finale anche correttivi per assicurare una valida rappresentanza alla minoranza insieme alla governabilità della maggioranza.

La prima lista ad essere stata presentata, ma limitatamente alla Circoscrizione Nord, poco dopo le 13, è stata quella di Forza Italia. Sono attese per domani le liste delle altre due circoscrizioni. Ecco i nomi dei candidati:

Gianluca Gallo

Antonio De Caprio

Emira Ciodaro

Andrea Cuzzocrea

Katya Gentile

Giovanni Greco

Francesca Impieri

Carmelo Salerno

Pasqualina Straface

Il primo partito a depositare le liste nelle tre circoscrizioni è stata la Lega, nel primo pomeriggio. Ecco i nomi della lista nella Circoscrizione centro:

Pina Scigliano;

Sandra Tassoni;

Francesco Muzzopappa;

Pietro Raso;

Filippo Mancuso;

Nicola Daniele;

Giuseppe Macrì;

Antonietta D’Amico.

Per la Circoscrizione Nord la Lega schiera:

Stefania Bisignano;

Maria Carmela Iannini;

Francesca Borrelli;

Simona Loizzo;

Pietro Molinaro;

Leo Battaglia;

Antonio Russo;

Santo Capalbo;

Luigi Morrone.

Nella Circoscrizione Sud la Lega prevede:

Tilde Minasi;

Francesca Diano;

Cosimo Damiano Spagnolo;

Enzo Cusato;

Maria Grazia Richichi;

Giuseppe Gelardi;

Stefano Princi.

Fratelli d’Italia ha presentato oggi pomeriggio due liste. Come ha detto la commissaria regionale Wanda Ferro, che ha presenziato alle operazioni all’Ufficio elettorale di Catanzaro, per domani è attesa la presentazione dei candidati della Circoscrizione nord.

Lista FdI per la Circoscrizione Centro:

Filippo Pietropaolo;

Antonio Montuoro;

Rosina Mercurio;

Maurizio Conforto;

Giuseppe Falduto;

Maria Brosio;

Michele de Simone;

Antonella Verterame.

I nomi di FdI per la circoscrizione Sud:

Giuseppe Neri;

Giovanni Calabrese;

Giovanna Cusumano;

Antonino Muratori;

Antonio Marziale;

Monica Falcomatà;

Francesca Frachea.

Anche “Coraggio Italia” ha depositato, nel tardo pomeriggio, le liste della circoscrizione Nord e Centro. Domattina sarà il turno della Sud.

I candidati della circoscrizione Centro per Coraggio Italia:

Carmen Carceo;

Francesco De Nisi;

Caterina Garzaniti;

Mario Migliarese;

Cosima Teresa Miletta;

Denise Priolo;

Frank Mario Santacroce;

Elisabetta Zaccone.

I candidati di Coraggio Italia della circoscrizione Nord:

Giancarlo Chiaradia;

Nicolò De Bartolo;

Serafina Falco;

Mariolina Fera;

Maria Rachele Filicetti;

Katia Ianni;

Alfredo Iorio;

Giuseppe Moro;

Nicola Tenuta.

Sul fronte opposto, a sostegno di Amalia Bruni, il Movimento 5Stelle ha presentato, nel pomeriggio inoltrato, i candidati nelle tre circoscrizioni.

I candidati 5Stelle della circoscrizione Centro:

Domenico Santoro;

Francesco Afflitto;

Luigi Stranieri;

Nicola Vero;

Nicolino Panedigrano;

Alessia Bausone;

Federica Rochira;

Simona Pisani.

I candidati 5Stelle della circoscrizione Nord:

Giuseppe Campanella;

Domenico Miceli;

Vincenzo Sauro;

Davide Tavernise;

Gianluca Paldino;

Cinzia Pancaro;

Luigia Leone;

Rossella Gallo;

Veronica Di Caprio.

I candidati 5Stelle della circoscrizione Sud:

Annunziato Nastasi;

Fabio Foti;

Filippo Zavaglia;

Michele Mileto;

Domenica Quagliata;

Giovanna Roschetti;

Monica Della Vedova.