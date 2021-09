Elezioni regionali, Santacroce in campo

Caraffa “La candidatura di Luigi De Magistris viene incontro ai tanti cittadini che, ogni giorno, lottano per la tutela e il rispetto dei diritti costituzionali, chiedendo lavoro, maggiori infrastrutture, un sistema sanitario efficiente ed un ambiente sano e pulito.

La nostra regione, infatti, è da anni calpestata, umiliata ed infangata da una classe politica che, avendo paralizzato completamente l’economia locale, mediante il clientelismo ed il malaffare, ha consentito, in maniera del tutto spregiudicata, l’emigrazione di migliaia di giovani e laureati, i quali, non riuscendo a soddisfare i bisogni essenziali della persona qui in Calabria, scelgono di andare a lavorare o studiare al centro-nord e all’estero”.

Santacroce Concluse le procedure di predisposizione delle liste di candidati per il rinnovo del consiglio regionale la cui elezione è fissata per il 3 e 4 ottobre arrivano anche le prime candidature ufficiali. Sarà sicuramente della partita Frank Mario Santacroce, avvocato catanzarese, già sindaco di Albi per due legislature, uno dei più giovani d’Italia e per un breve periodo anche consigliere regionale nella legislatura che volge al termine. “Ho aderito al progetto politico di Coraggio Italia, precisa Santacroce, dopo aver militato per oltre 20 anni in Forza Italia. Coraggio Italia rappresenta un modo nuovo di fare politica, vicino al territorio, fatto da amministratori, professionisti e imprenditori che non vivono di politica ma che sono al servizio della gente. Abbiamo allestito una squadra molto forte e competitiva che aspira a raggiungere percentuali importanti di consenso elettorale diventando in tal modo un vero e proprio punto di riferimento per il futuro governatore regionale Roberto Occhiuto”.