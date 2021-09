A Pentone l’epilogo dell’estate è un omaggio all’universo femminile

Si colora di lilla l’epilogo dell’estate 2021 di Pentone: è un sentito omaggio all’universo femminile.

L’assessorato comunale alla gentilezza, rappresentato dall’assessora Anna Pullano, ha promosso una serie di iniziative promosse per accendere i riflettori sulle donne con attività dimostrative e pratiche. Poco spazio per l’improvvisazione, malcelato il messaggio: la donna merita rispetto, la donna è il riassunto di tante virtù, la donna non merita violenze e emarginazione. Un tema di stringente attualità tra femminicidi e oscurantismo talebano.

Diversi i temi trattati nell’originale rassegna di Pentone: dal ballo allo yoga , dalla legittima difesa allo zumba. Per ogni espressione è stata invitata un’esperta come l’insegnante di balli caraibici Rosarita Scarpino, l’insegnante di yoga Barbara Amelio, l’insegnante di danza moderna Valeria Magro; l’insegnante di judo Ester Mussari .

Spazio anche per il Krav Maga come forma di respirazione e autodifesa.

Cinque giorni consecutivi sul tema “La gentilezza delle donne per le donne” e con un solo denominatore: quando le donne si impegnano nei vari settori del benessere pubblico , non mancano mai i risultati lusinghieri per la crescita individuale e collettiva.