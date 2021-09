Elezioni regionali Calabria, Federazione democratici cristiani non concorrerà con Noi con l’Italia

La Federazione Popolare dei democratici cristiani non concorrerà con “Noi con l’Italia” nelle elezioni regionali della Calabria. Da “Noi con l’Italia” non vi e’ stata la disponibilità a indicare nel simbolo elettorale la presenza della Federazione, malgrado l’accordo raggiunto a Roma il 27 luglio in una riunione presenti anche l’on.Gargani, coordinatore nazionale della Federazione e l’on.Lupi, presidente di “Noi con l’Italia”. Lo si legge in una nota dell’onorevole Mario Tassone

La Federazione popolare dei democratici cristiani, come più volte ribadito nelle riunioni tenutesi a Catanzaro, presenti, fra gli altri, gli onorevoli Tassone, Gemelli, Manti, Lamacchia, l’avv.Petramala e Speziali coordinatore organizzativo della Federazione, persegue con tenacia il progetto di ricomposizione e ricostruzione di una area dove culture del popolarismo sociale cristiano, laico riformista e liberali contribuiscano a dare senso alla politica, oggi scomparso nel vortice di tanti personalismi senza visione. La Federazione Popolare dei democratici cristiani resta attiva, propositiva sui temi che riguardano la vita della regione e solleciterà utili interlocuzioni sul terreno della politica con “Noi con l’Italia” e con tanti altri movimenti per superare i tanti frazionismi dagli orizzonti limitati senza futuro.

La Federazione valorizzerà nella campagna elettorale quei candidati che intendono dar vita a una fase dove il rispetto delle istituzioni, il solidarismo, la giustizia, la tutela dell’ambiente, l’etica e i valori umani siano al centro dell’agire e delle scelte.