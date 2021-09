Regionali 3-4 ottobre, ecco le liste circoscrizione per circoscrizione che sostengono i 4 candidati alla presidenza

Ecco le liste delle varie circoscrizioni dei candidati al consiglio regionale in vista delle Elezioni del 3 e 4 ottobre Oggi la presentazione delle liste. In questa pagina i candidati affiancati agli aspiranti governatori che la appoggiano e alle circoscrizione. Nord (Cosenza) Centro (Catanzaro-Crotone Vibo) Sud Reggio. Elenco in aggiornamento

Roberto Occhiuto Circoscrizione Nord

Forza Italia

Gianluca Gallo

Antonio De Caprio

Emira Ciodaro

Andrea Cuzzocrea

Katya Gentile

Giovanni Greco

Francesca Impieri

Carmelo Salerno

Pasqualina Straface

Lega

Pietro Santo Molinaro

Leo Battaglia

Stefania Bisignano

Francesca Borrelli in La Valle

Santo Capalbo

Grazia Maria Carmela Iannini

Simona Loizzo

Luigi Morrone

Antonio Russo

Fratelli d’Italia

Fausto Orsomarso

Daniela Astorino

Luciana De Francesco

Anna De Gaio

Luigi Lirangi

Gioacchino Lorelli

Mannarino Sabrina

Francesca Loredana Pastore

Emanuele Sapia

Udc

Graziano Giuseppe

Caputo Francesca Natalina

Caracciolo Pietro

Di Diego Teresa

Leone Antonella detta Lia

Madeo Cosimina detta Mina

Mongelli Denise

Novello Luigi

Papa Raffaele

Noi con l’Italia

Anastasio Oriente

Biondo Ernesto

Campanaro Fulvio

Maiolino Patrizia

Mastroscusa Tiziana

Perrino Romina

Russo Fabrizio

Sergio Franco

Siciliano Rosaria

Forza Azzurri

Caputo Pierluigi

Battafarano Tiziana

Blandi Antonella

Chiappetta Piercarlo

Guccione Beatrice

Nigro Pasquale

Pizzuti Valeria

Silletta Pietro

Trento Leonardo

Coraggio Italia

Giancarlo Chiaradia

Nicolò De Bartolo

Serafina Falco

Mariolina Fera

Maria Rachele Filicetti

Katia Ianni

Alfredo Iorio

Giuseppe Moro

Nicola Tenuta

Fratelli d’Italia

Fausto Orsomarso

Daniela Astorino

Luciana De Francesco

Anna De Gaio

Luigi Lirangi

Gioacchino Lorelli

Mannarino Sabrina

Francesca Loredana Pastore

Emanuele Sapia

Roberto Occhiuto Circoscrizione Centro

Forza Italia

Michele Comito

Valeria Fedele

Salvatore Gaetano detto Pablo

Carmela Maiolo

Silvia Parente

Antonello Talerico

Peppino Zaffina

Giovanni Matacera

Lega

Pina Scigliano

Sandra Tassoni

Francesco Muzzopappa

Pietro Raso

Filippo Mancuso

Nicola Daniele

Giuseppe Macrì

Antonietta D’Amico

Fratelli d’Italia

Filippo Pietrapaolo

Antonio Montuoro

Rosina mercurio

Maurizio conforto

Giuseppe falduto

Maria Brosio

Michele de Simone

Antonella Verterame

Coraggio Italia

Carmen Carceo

Francesco De Nisi

Caterina Garzaniti

Mario Migliarese

Cosima Teresa Miletta

Denise Priolo

Frank Mario Santacroce

Elisabetta Zaccone

Udc

Flora Sculco

Sinibaldo Esposito detto Baldo

Pasquale Giuseppe Capicotto

Franca Mercante

Gennaro Le Rose detto Rino

Azzurra Rita Ranieri

Filippo Scalzi

Marisa Zangari

Noi con l’Italia

De Fina Alessia

L’Andolina Massimo

Mirarchi Teresa Anna

Mirigliani Francesco Liberato

Nesci Maria Rosaria

Rosato Michele

Stanizzi Concetta

Noce Silvio

Forza Azzurri

Pasqualino Scaramuzzino

Tranquillo Paradiso

Rosi Rubino

Tiziana De Nardo

Ottavio Tesoriere

Giorgio Arcuri

Francesco Mauro

Teresa Ruberto

Roberto Occhiuto Circoscrizione Sud

Forza Italia

Giovanni Arruzzolo

Domenico Giannetta

Giuseppe Mattiani

Antonino Gullì

Maria Concetta Caridi

Concetta Patrizia Crea

Carmela Pedà

Lega

Tilde Minasi

Francesca Diano

Cosimo Damiano Spagnolo

Enzo Cusato

Maria Grazia Richichi

Giuseppe Gelardi

Stefano Princi

Fratelli d’Italia

Giuseppe Neri

Giovanni Calabrese

Antonio Marziale

Antonino Muratori

Monica Falcomatà

Giovanna Cusumano

Francesca Frachea

Udc

Pietro Fallanca

Maria Pia Antonietta Guarna

Antonio Malara

Santa Marte

Federica Megale

Flavio Russo

Antonino Vadalà detto Nino

Coraggio Italia

Serena Anghelone

Salvatore Cirillo

Pasquale Imbalzano

Alessandra Mina

Gianmarco Oliveri

Sebastiano Primerano

Concetta Scarcella detta Cetty

Noi con l’Italia

Mariateresa Arcadi

Antonino Maiolino detto Tonino

Massimo Gaetano Morgante

Maria Pompilio

Riccardo Ritorto;

Giuseppe Sergi detto Peppe

Carmela Servino

Forza Azzurri

Raffaele Sainato

Giacomo Pietro Crinò

Pierpaolo Zavettieri

Antonella Anastasi

Simona Caruso

Elisabetta Digiorgio

Concetta Nicolosi

Amalia Bruni Circoscrizione Nord

Pd

Dorato Francesca

Locanto Maria

Aieta Giuseppe

Bevacqua Domenico detto Mimmo

Di Natale Graziano

Federico Umberto

Filippo Catia

Iacucci Francesco Antonio

Iaquinta Rossella

Movimento Cinque Stelle

Miceli Domenico

Leone Luigia

Campanella Giuseppe Antonio

Di Caprio Veronica Valentina

Gallo Rossella

Paldino Gianluca

Pancaro Cinzia

Sauro Vincenzo

Tavernise Davide

Tesoro Calabria

Tansi Carlo detto Tanzi

Gaccione Annamaria

Gioia Maria Teresa Olimpia detta Mariella

Lattuca Maria Assunta detta Lattuga

Lirangi Pietro detto Piero o Pierino

Morrone Francesco

Pignataro Peppino

Principe Rosa

Selvaggi Elisa

Partito Animalista – Democratici e Progressisti

Callegari Carmelo

Campana Isabella

Cerullo Vincenzo

Greco Marisa

Casaburi Anna

Palumbo Patrik

Di Lauro Caterina

Rossetti Maria Rosaria

Partito socialista

Andrea Francesco Campanella

Annarita Fiorentino

Antonio Forestieri

Rita Leone

Corrado Oliveti

Adele Pellegrino

Anna Roma

Serafino Tangari

Raffaella Turco

Amalia Bruni presidente

Mazzia Rosanna

Grosso Francesco

Manoccio Giovanni detto Mano

Morelli Ferdinando

Passarino Giuseppe

Pecora Maria detta Mariella

Pitaro Laura

Ranù Giuseppe

Europa Verde

Elisa Giusy Romano

Giuseppe Campana

Alessia Sisca

Giuseppe Pugliese

Patrizia Giglio

Vincenzo Giordano

Maria Simeri

Orlando Amodeo

Ruggero Britti

Amalia Bruni Circoscrizione Centro

Pd

Giuseppina Iemma

Gianluca Cuda

Luigi Tassone

Annagiulia Caiazza

Ernesto Alecci

Fabio Guerriero

Raffaele Mammoliti

Aquila Villella

M5S

Alessia Bausone

Domenico Santoro

Francesco Afflitto

Nicolino detto Pane o Pani Panedigrano

Simona Pisani

Federica Rochira

Luigi Antonio Stranieri

Nicola Vero

Tesoro Calabria

Tansi Carlo detto Tanzi

Adone Oddone detto Pino

Baretta Iolanda

Emanuele Vittorio

Gatto Maria Caterina detta Caterina

Quattrocchi Lucia

Scerbo Vittorio

Scida Domenica Annunziata detta Mimma

Partito socialista

Giuseppe Condello (sindaco di San Nicola da Crissa)

Maria Domenica Calogero (detta Mariella)

Caterina Villirillo

Antonio Rocca

Mariella Manna

Saverio Massei

Barbara Buoncore

Giuseppe Pipicelli

Europa Verde

Amodeo Orlando

Sisca Alessia

Caligiuri Roberto

Campana Giuseppe

Giglio Patrizia

Romano Giusy Elisa

Cusa Paolo

Amalia Bruni Circoscrizione Sud

Pd

Nicola Irto

Domenico Battaglia (detto Mimmo)

Antonio Andrea Billari

Giovanni Muraca

Patrizia Liberto

Caterina Rossi

Mimma Pacifici

M5S

Annunziato Nastasi

Domenica Quagliata detta Dominella

Fabio Foti

Filippo Zavaglia

Giovanna Roschetti

Michele Mileto

Monica Della Vedova

Amalia Bruni presidente

Eugenia Maria Giovanna Silvana D’Africa

Marcello Anastasi

Maurizio Ciccarelli

Cesare De Marco

Antonino Liotta

Sandra Marzano

Giuseppina Zagarella

Partito animalista

Marilene Bonavita

Andrea Marino

Clara Angelica Palumbo

Maria Rosaria Rossetti

Domenico La Marca

Isabella Campana

Vincenzo Cerullo

Europa Verde

Pontecorvo Gerardo

Praticò Elvira

Britti Ruggero

Giglio Patrizia

Giordano Vincenzo

Simeri Maria

Rositano Domenico

Mario Oliverio Circoscrizione Nord

Maria Francesca Corigliano

Giuseppe Belcastro

Mario Caligiuri

Mara Carchidi

Sabatino Aldo Cariati

Marco Palopoli

Aldo Pastore

Monika Anna Vasik

Maria Zuccarelli

Mario Oliverio Circoscrizione Centro

Censore Bruno detto Brunello

Angotti Teodoro

Arena Francesco

Eulalio Giusy

Faragò Giovanna

Frustagli Ivan

Giacco Giovanna

Giannuzzi Innocenza

Mario Oliverio Circoscrizione Sud

Barberi Giuliana

Condarcuri Rosario Valdimir

D’Agostino Francesco

Fotia Maria Pia

Laurenzano Leo Mario

Sottilaro Elisa Lucrezia

Zavettieri Agostino

Luigi De Magistris Circoscrizione Nord

Un’altra Calabria è possibile

Lucano Domenico detto Mimmo

Broccolo Angelo

Cavazzani Ada

Conforti Agostino

Di Leo Angela Antonia detta Angela

Greco Anna

Orsino Sergio

Pandolfi Luigi

Sicilia Maria Gabriella

DeMa

Domenico Boi

Felice D’Alessandro

Anna Teresa Gagliardi

Luisa Giglio

Sergio Gimigliano

Norina Scorza

Maria Angela Stamato

Domenico detto Mimmo Talarico

Ugo Vetere



De Magistris Presidente

Falcone Anna

Algieri detta Algeri Graziella

Aquino Sergio

Avolio Mariana

Bria Mario

Cianciulli Maria Grazia

Laghi Ferdinando

Pingitore Amedeo

Tarasi Pietro

Per la Calabria con de Magistris



Cortese Gennaro

Falsetti Cristine

Garritano Adele

Gaudio Cristian

Intrieri Giuseppe detto Pino

Maringolo Antonella

Migliori Sonia

Provenzano Francesco detto Franco

Ratti Francesco detto Ciccio

Calabria Resistente e Solidale



Andreoli Claudia

Commisso Giuliana

Guido Luigi

Guzzetti Tommaso

Massimilla Claudio

Roperti Maria Teresa

Saccomanno Paola

Salvo Luigi

Spadafora Giuseppe

Uniti con De Magistris

Ambrosiano Domenico

Cundari Daniel

Emmanuele Maria detta Stefania

Gallina Mario

Nardi Monica

Parilla Francesca

Gentile Francesco

Ponte Maurizio

Terranova Rosita

Luigi De Magistris Circoscrizione Centro

Calabria resistente

Buffa Giuseppe detto Pino

Corso Giovanna Aurora

Francica Giuseppe

Leone Carlo Alberto detto Carlo

Raffaelli Mariagrazia

Rotella Anna

Scola Maria Grazia

Scuteri Ilario detto Lillo

Un’altra Calabria è possibile

Domenico Lucano detto Mimmo

Carla Elia

Elisabetta Furlano

Salvatore Orlando

Michele Rombolà

Filippo Sentito

Daniela Totolan

Elisabetta Treccozzi

de Magistris presidente

Falcone Anna

Amodio Nicole detta Nicol

Borrelli Luigi

Caliò Ines

Capellupo Filippo Antonio detto Pippo

Lo Schiavo Antonio Maria

Piccioni Rosario

Venneri Dalila

Uniti con de Magistris

Benincasa Sandro

Albino Florinda (Linda)

Campanella Antonio

Colosimo Roberto;

Martino Angelina Antonietta (Angela)

Murabito Marcella

Perri Margherita

Rossetto Loris

DeMa

Colacino Amedeo

Gallello Francesca

Gallucci Giuseppe (Peppe)

Grillo Giuseppe (Pino)

Militi Rita Maria (Rita)

Occhini Eugenio

Piro Carla

Poggi Caecilia (Cecilia)

Per la Calabria con de Magistris

Bruno Aversa

Antonio Graziano

Marisa Garofalo

Sandra Iuliano

Alessandra Pasqua

Annamaria Rosano

Giancarlo Spadanuda

Salvatore Staine

Luigi de Magistris Circoscrizione Sud

De Magistris Presidente

Ippolito Pino

Morabito Stella

Neri Caterina (detta Marina)

Nucera Carmelo Giuseppe

Perrelli Francesco

Repaci Sandro

Tortorella Maria Laura

DeMa

Daniela Bellocco

Luigi Chiappalone

Antonietta Creazzo Dettanelli

Francesco Mileto

Saverio Pazzano

Adone Pistolesi

Adriana Vasta

Calabria resistente e solidale

Massimo Cogliandro

Lorenzo Fascì

Giuseppe Fusco

Ilenia Ilaria

Silvia Martino

Cinzia Aurelia Messina detta Cinzia

Vanessa Riitano

Un’altra Calabria è possibile

Capogreco Francesco Emanuele

Carchidi Angelo

Fontanelli Giovanna

Frisina Pasquale

Mulè Simona

Scrivo Eleonora Maria Anna

Zaccuri Maria Lucia

Uniti con de Magistris

Domenico Lucano detto “Mimmo”

Anna De Rosa

Maria Pasqualina Daniela Diano detta “Daniela”

Pietro Idone detto “Piero”

Maria Teresa Pancrazia Latella detta “Maria Teresa”

Antonino Quaranta detto “Nino”

Rosario Rocca