Regione Calabria, Mario Oliverio deposita la sua candidatura

L’ex governatore Pd della Calabria Mario Oliverio concorrerà per la carica di presidente della Regione Calabria nella tornata elettorale del 3 e 4 ottobre prossimi. I suoi delegati, infatti, hanno depositato stamani alla Corte d’appello di Catanzaro, la documentazione per la sua candidatura. Oliverio sarà sostenuto da una lista, “Oliverio presidente, identità calabrese”. Oliverio scende in campo, dunque, dopo le critiche al suo partito per le modalità della scelta della candidata ufficiale del Pd e del centrosinistra con M5S Amalia Bruni. (ANSA).