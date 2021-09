Erika Cavigliano (Gioventù nazionale): donare un albero per la rinascita della pineta di Siano

“La Calabria ha purtroppo vissuto una delle estati peggiori di sempre”. Non ha dubbi Erika Cavigliano di Gioventù Nazionale che prosegue “Un’estate che ha irreparabilmente deteriorato la flora e la fauna di molti siti naturali, creando danni immani. Abbiamo purtroppo assistito tutti all’incendio divampato nella nostra amata pineta di Siano. Numerosi ettari di terra tragicamente inceneriti: ciò che ne rimane è il nero e la speranza che tutto torni come prima nel minor tempo possibile. Abbiamo provato tutti rabbia e vergogna nel sapere che quegli incedi siano frutto dell’azione dolosa dell’uomo. Ci siamo sentiti tutti inermi nel vedere quelle fiamme altissime”.

“Con gli occhi pieni di lacrime e la mente piena di ricordi in quei posti, – prosegue – ci siamo resi conto che dove prima vivevano alberi secolari, oggi regna sovrano il grigiore. Proprio sulla base di questi sentimenti comuni, dobbiamo avere il coraggio e la caparbietà di riscattare e proteggere il nostro patrimonio naturale e identitario. Di conseguenza voglio lanciare un appello a tutti i cittadini, a tutti i vivai, a tutti gli imprenditori agricoli che vogliano donare un albero, che sia simbolo di rinascita ma soprattutto di unitarietà della popolazione catanzarese: la pineta di Siano ha bisogno di tutti noi! In un momento così difficile per la nostra città, solo la coesione tra individui può sanare le ferite di ciò che è disgraziatamente accaduto”.