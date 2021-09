Elezioni regionali, sorteggiati i numeri di coalizioni e liste

Sorteggiati i numeri da assegnare alle singole coalizioni per le elezioni regionali del 3 e 4 ottobre. 1. Oliverio; 2. Occhiuto; 3. De Magistris; 4. Amalia Bruni. Per quanto riguarda le liste, invece, l’ordine è il seguente: 1 Coraggio Italia, 2 Noi con l’Italia, 3 Lega Salvini, 4 Fdi, 5 FI, 6 Udc; 1. Partito Animalista, 2. Tesoro Calabria, 3. Europa Verde Calabria, 4. M5S, 5 PD, 6 PSI, 7. Amalia Bruni Presidente; 1 Per la Calabria con DeMa, 2 Un’ altra Calabria è possibile, 3 DeMa, 4 uniti con De Magistris, 5 Calabria. Resistente e solidale.