Matteo Salvini domani a Catanzaro e Cosenza

Sarà in Calabria domani il leader della Lega Matteo Salvini. Prenderà parte alle manifestazioni elettorali di Catanzaro e Cosenza durante le quali saranno presentate le liste dei candidati del Carroccio alle elezioni per il consiglio regionale in programma il 3 e il 4 ottobre.

Salvini sarà alle 16 all’auditorium Casalinuovo in via Pugliese a Catanzaro.

Tre ore dopo alle 19 nel capoluogo bruzio al Teatro Rendano dove saranno illustrate le liste per le Amministrative.