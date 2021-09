Tallini: “Con largo anticipo avevo comunicato la volontà di non candidarmi”

Riceviamo e pubblichiamo

In merito all’articolo da voi pubblicato in data 05 Settembre 2021 dal titolo “Elezioni Regionali, ventidue tentano il bis” in cui il nome del sottoscritto è stato inserito tra quelli che il centrodestra non avrebbe candidato per motivi di opportunità, si precisa quanto segue: “il sottoscritto non poteva e non doveva essere inserito tra questi nomi (tra l’altro di colleghi rispettabili) in quanto con largo anticipo aveva comunicato al proprio coordinatore Regionale, Senatore Mangialavori la volontà di non porre la propria candidatura per le attuali elezioni regionali. Ricordo che le ragioni per cui sono stato posto alla misura cautelare dei domiciliari sono state annullate con ampie e argomentate motivazioni, prima dal Tribunale del Riesame e poi successivamente dall’organo Supremo della Cassazione. Colgo l’occasione per ricordare alla vs rispettabile “redazione” che nella qualità di Coordinatore Provinciale del mio partito sono comunque in campagna elettorale a sostegno dei candidati della lista di Forza Italia della circoscrizione Centro. Distinti saluti.

Consigliere Regionale Mimmo Tallini