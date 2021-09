Bordino (Ncdu) pensa a riorganizzare il partito: riunione venerdì

“Con la tensione ideale che ci appartiene, contenuta, peraltro, nella nota diffusa da Mario Tassone nei giorni scorsi, ho indetto una riunione del Coordinamento Federazione Popolare dei Democratici Cristiani Nuovo Cdu venerdì 10 ore 10.30 nella sede di Via S.Nicola (Galleria Mancuso) a Catanzaro”. Lo scrive in una nota Vito Bordino del Nuovo cdu.

“Un appuntamento – spiega Bordino – per le valutazioni politiche di questa fase elettorale, per assumere determinazioni e per riprendere, nel post elezioni, il percorso per costruire una area di centro e moderata. È il progetto politico della Federazione Popolare dei Democratici Cristiani che purtroppo in questa ultima fase alcuni dei soggetti costituenti hanno inteso vanificare. È il progetto politico che tende a ridare lustro e dignità alla Politica e nel quale continuiamo fermamente a credere”. Conclude.