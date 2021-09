Infrastrutture, Carfagna: “Statale Ionica opera strategica”

“Come sottolineato dagli interroganti, la Strada Statale Ionica è un’opera strategica per la Calabria e il governo ne è pienamente consapevole.

Un asse viario cruciale tanto per la mobilità dei residenti sull’intero tratto costiero che per la connettività del sistema produttivo calabrese con le principali vie d’accesso terrestri e portuali ai mercati italiani e internazionali”.

Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, rispondendo al Question time alla Camera ad una interrogazione

dei deputati di Coraggio Italia, Felice Maurizio D’Ettore e Stefano Mugnai.

“Secondo i dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibile – ha proseguito – lungo la statale Jonica, l’Anas ha completato l’ampliamento a quattro corsie di tutto il tratto ricadente in Puglia e in Basilicata.

In Calabria sono stati ampliati a quattro corsie circa 67 km. Per il restante tratto, si tratta di un tratto lungo e importante, oltre 300 km, Anas ha in atto un piano complessivo di riqualificazione, ammodernamento, ampliamento, messa in sicurezza e manutenzione.

Trattandosi di un’opera complessa e di notevole impatto sul territorio e sulle comunità, non può che essere realizzata per lotti funzionali. Ne sono stati progettati 12, alcuni dei quali già dotati di un livello di progettazione definitiva, altri ancora ad un livello di fattibilità tecnico-economica.

La copertura finanziaria già reperita ammonta a 885 mln di euro, 437 dei quali costituiscono risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Si tratta di somme sufficienti per avviare i lotti funzionali più urgenti già dotati di avanzata progettazione.

Per la completa realizzazione dell’intera opera, occorre assicurare, nel prossimo periodo, un ulteriore significativo sforzo finanziario di circa 2 miliardi”.

“Il Governo – ha detto Mara Carfagna – è pienamente consapevole dell’importanza dell’opera e sta lavorando per reperire nelle prossime settimane, al più tardi entro la prossima legge di bilancio, le risorse per finanziare ulteriori lotti, in linea con il progressivo avanzamento della

progettazione.

A queste risorse che stanno per essere stanziate, si aggiungeranno poi anche quelle della programmazione del FSC 21/27 relative alla Calabria che certamente avranno nel completamento e nell’ammodernamento della Statale Ionica un obiettivo primario.

L’attenzione su un’arteria viaria strategica come la Statale Jonica si pone in un contesto più ampio di interventi dedicati alla Calabria, nel PNRR, nel Fondo

complementare (penso per esempio al finanziamento di oltre 9 miliardi dedicato all’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio

Calabria), nel futuro Piano di Sviluppo e Coesione per la Calabria e nelle politiche di coesione europea. Come ministero per il Sud (grazie anche alla collaborazione della sottosegretaria Dalila Nesci) stiamo anche lavorandoM all’istituzione di un CIS Calabria, a cui destineremo risorse per interventi di natura sociale, culturale e ambientale.

Grazie alle importanti risorse che stiamo mobilitando e grazie alle semplificazioni delle procedure che abbiamo già attuato, siamo nelle condizioni di produrre finalmente una vera accelerazione nella realizzazione di interventi così strategici”. (ANSA)