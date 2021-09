La pineta di Siano risorgerà, e non sarà più semplice pineta

“Siamo da quindici giorni in contatto con Calabria Verde e con l’ordine degli agronomi per stabilire cosa fare nella pineta di Siano, che nei giorni precedenti il ferragosto ha visto distrutti circa 30 ettari di bosco”.

Esordisce così il sindaco Sergio Abramo nella conferenza stampa che ha seguito l’incontro tecnico che ha avuto con il commissario di Calabria Verde, Giuseppe Oliva e il presidente dell’ordine degli agronomi e forestali, Antonio Celi.

Inizia, quindi, Abramo, con una correzione sulle prime stime che aveva anticipato in quei giorni, aumentando il danno che arriva a coprire, dopo più attente ricognizioni, 30-35 ettari rispetto ai 350 complessivi del bosco di cui fa parte la Pineta di Siano.

La conferenza si è resa necessaria anche per rispondere da subito alle richieste pervenuta da diverse associazioni cittadine e da volontari che vogliono intervenire con le loro stesse mani al recupero del “polmone verde”.

Il sindaco ringrazia con sincerità, ma altrettanto sinceramente aggiunge che il lavoro da svolgere è delicato e impegnativo, e deve essere svolto da personale qualificato, come solo possono essere i forestali dell’azienda che ha in cura il patrimonio boschivo della regione.

“Accanto a questo – ricorda Abramo – ci sono dei paletti normativi, che discendono dalla legge 353 che non permette di piantumare se non dopo 5 anni, salvo emendamenti che sono in discussione in Parlamento. Anche tecnicamente occorre rispettare alcune regole, e per questo ho voluto che partecipassero alla conferenza gli agronomi e i tecnici di Calabria Verde”.

“In effetti, nell’opera di ricostruzione della superficie boschiva, occorre andare con i piedi di piombo – rimarca da parte sua Antonio Celi -. In questo periodo, diciamo subito, non si può intervenire. A parte i tempi che ci impne la normativa, ci sono dettami che ci vengono dalla natura.

Bisogna andare nel bosco per valutare quanto danno ha causato il fuoco alle piante e per ogni singola pianta, bisogna stabilire quali di queste piante devono essere abbattute perché morte e che potrebbero comportare danni all’incolumità delle persone, e, insieme, valutare le piante che anche timidamente possano riprendersi.

Per garantire una ricostruzione quanto più possibile naturale, si devono favorire le piante autoctone, quelle che resistono di più al fuoco, come i sugheri che ci sono già, come le latifoglie in genere”.

La pineta, ha preannunciato il sindaco, andrà chiuso per un periodo di tempo ancora non definito. Proprio per il pericolo di caduta improvvisa di tronchi d’albero. Per qualche mese sicuramente, ma allo scopo andrà adottata un’apposita ordinanza comunale.

Da parte sua il commissario Oliva ha ribadito che in ogni modo occorre aspettare le prime piogge autunnali, perché in qualche modo “laveranno” le parti annerite e su diversi esemplari potranno ricomparire segni di vita vegetativa. Per il resto, ci sono i vincoli normativi che ultimamente sono stati anche rafforzati, per cui anche per i prodotti del sottobosco vigono restrizioni.

Dopo gli incendi, è attualmente vietato pertanto la raccolta di lumache, origano e asparagi, tanto per fare qualche esempio attinente alla realtà calabrese.

Anche Oliva concorda con la necessità di “mixare” l’attuale prevalenza di conifere e aghiformi con specie vegetali mediterranee e latifoglie, che meglio si adattano all’ambiente e, tra l’altro, rispondono meglio agli insulti igniferi.

Salvaguardando, in ogni modo, i pini che sono sopravvissuti al rogo. Quando tutto tornerà al suo posto, e l’ombra regnerà ininterrotta nel sottobosco, in qualche punto sarà improprio definire il luogo “pineta”.

Questione semantica, da affrontare a tempo debito. Negli anni 70, epoca di impianto della pineta, si privilegiarono le conifere per il loro più immediato raggiungimento dell’età adulta. Ma si arriverà a equivalente bellezza, con un po’ più di pazienza. Uguale attenzione sarà portata verso la pineta di Giovino, dove, d’accordo con il sindaco, si cercherà di utilizzare, previo addestramento specifico, personale reclutato tra i percettori del reddito di cittadinanza.

Giovino, anche qui opera dell’intervento dell’uomo, ha bisogno di manutenzione come qualsiasi altra cosa. Diradare e rimboschire con tocco più indigeno, questa è la strada maestra.

Per quanto riguarda i risarcimenti ai privati danneggiati dagli incendi, il sindaco ha assicurato che il Comune ha già l’elenco completo dei richiedenti, mentre sarà a fianco della Regione per un sollecito passaggio dei 2 milioni di euro stanziati dal governo ai proprietari in diritto di ricevere l’indennizzo.

Altra polemica che Abramo ha cercato in qualche modo di sopire, riguarda la distribuzione non sempre equanime di risorse, sia finanziarie sia di personale, tra le diverse realtà provinciali calabresi. Non sono campanilista, ha detto in sintesi, ma certamente qualcosa va rivisto nella ripartizione di personale forestale e di risorse destinate alle aree boschive.