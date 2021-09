Abramo: ‘Bene ministro Carfagna su 106 su sollecitazione dei deputati di Coraggio Italia’

“L’impegno preso per i tratti calabresi della SS 106 dalla ministra per il Sud Mara Carfagna, su sollecitazione di due deputati di “Coraggio Italia”, Felice Maurizio D’Ettore e Stefano Mugnai, rappresenta un’ottima notizia per la nostra regione”.

Lo ha detto il sindaco Sergio Abramo commentando la dichiarazione con la quale la ministra, durante il question time alla Camera, ha sottolineato l’importanza di recuperare i finanziamenti, già dalla prossima finanziaria, per realizzare i nuovi lotti calabresi della strada statale. “Sono già pronti più di 800 milioni, serviranno altri due miliardi per completare la superstrada come è già stato fatto in Puglia e Basilicata, ma il dato più importante è che il Governo nazionale, stimolato da parlamentari che hanno davvero a cuore lo sviluppo del meridione, si impegni in maniera concreta fin da subito”.

Abramo ha aggiunto: “Aderendo a “Coraggio Italia” proprio perché condivido con il presidente Brugnaro il pragmatismo nella risoluzione dei problemi, non posso far altro che sottolineare come l’approccio dei deputati D’Ettore e Mugnai, che intendo ringraziare, sia quello a cui facevo riferimento. Per la nostra 106, così come per tanti altri problemi che riguardano la Calabria, è indispensabile questo genere di approccio, pragmatico e coraggioso, senza il quale non si può andare avanti”