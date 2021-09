Calabria, Occhiuto: “Associazioni categoria saranno sportelli Regione per attività e servizi”

“Sto incontrando e incontrerò le più importanti associazioni di categoria della Calabria.

I rappresentanti delle imprese, del mondo delle professioni, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, dei servizi.

Sto raccogliendo idee e proposte, sto ascoltando attentamente le loro istanze e prendendo scrupolosamente nota delle esigenze.

Cambieremo la nostra terra insieme, grazie ad una collaborazione reale e fattiva tra il governo regionale e coloro che quotidianamente stanno accanto a imprenditori, commercianti, artigiani, liberi professionisti.

E per questo motivo mi piacerebbe che ci fosse una positiva sussidiarietà orizzontale tra la Regione e queste importanti realtà.

Le associazioni di categoria, questa la mia idea, diventeranno dei veri e propri sportelli regionali per svolgere in maniera più efficiente e tempestiva le attività e i servizi che la Regione può delegare loro.

Saranno ancor più protagoniste nel rapporto diretto con i propri iscritti.

Questa iniziativa rappresenterà una coraggiosa opera di sburocratizzazione che aiuterà concretamente l’istituzione regionale e che semplificherà notevolmente la vita a molti cittadini”. Lo scrive su Facebook Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.