Catanzaro, sindaco riceve portavoce dell’Asd Family biker’s

Il sindaco Sergio Abramo ha ricevuto a Palazzo de Nobili il portavoce dell’Asd Catanzaro Family Biker’s, Fabio Carlone, che ha consegnato al primo cittadino un gagliardetto dell’evento “Forever bikers”, svoltosi nei giorni scorsi a Catanzaro. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, ha visto la partecipazione di circa un centinaio di motociclisti, provenienti da tutta la regione, per un itinerario che ha attraversato tutti i quartieri cittadini nel ricordo di alcuni bikers scomparsi.

In particolare, gli organizzatori hanno voluto commemorare i coniugi calabresi Silvestro Romeo e Giusy Bruzzese, amanti delle due ruote, che hanno perso la vita in un incidente stradale a fine agosto. Carlone ha voluto ringraziare l’amministrazione – e nello specifico l’assessore alla gestione del territorio, Franco Longo – per il supporto dato alla manifestazione che ha offerto, a tutti gli appassionati della moto, un’occasione di aggregazione e di promozione per la città.