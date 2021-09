De Magistris, “Amalia Bruni campa grazie ai finanziamenti della politica”

“Io un lavoro me lo sono conquistato con le mani pulite e senza compari. Amalia “Bruno Bossio” campa grazie ai finanziamenti della politica con la quale poi, guarda caso, si candida, per poi magari volersi finanziare da sola in Regione con un conflitto d’interessi davvero imbarazzante. Il vostro tempo è finito, ora tocca alla Calabria dalle mani pulite”.

Lo afferma Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, rispondendo alle dichiarazioni rese da Amalia Bruni.