Calabria: De Magistris, firmo appello associazioni ambientali

“Gli strumenti di democrazia partecipativa sono il motore del programma politico e sociale della nostra coalizione civica. Per questo ringrazio, sposo appieno e firmo con totale convinzione la lettera #votaalpostomio che una serie di associazioni ambientaliste e non solo, coordinate da Domenico Aiello del WWF Calabria, hanno rivolto ai candidati presidente alla Regione. Si tratta di un documento molto interessante, pieno di spunti e sollecitazioni con 10 punti, ‘Dieci impegni per il futuro della nostra Casa Comune e tempi di attuazione'”.

Lo afferma Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione. “Un protocollo che mi vedrà impegnato, come futuro presidente delle e dei calabresi – prosegue de Magistris – a istituire, come chiedono le associazioni, tra le tante cose, entro i primi 100 giorni di legislatura regionale, un’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente. Sono contento che questo appello contenga un punto fondamentale del mio programma, ossia l’impegno a proteggere almeno il 35% del territorio e il 35% del mare per tutelare e preservare l’importante Capitale Naturale della Calabria, che per noi significa mettere in moto e a frutto tutta l’economia naturale e circolare dell’enorme patrimonio paesaggistico Calabrese.

Tra montagne, fiumi e i due mari, privilegio inestimabile di questa terra”. “Molto importante – prosegue de Magistris – anche la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, problema causato dall’abbandono di molti territori, specie delle aree interne. Ovviamente sarà data molta attenzione, sia nel documento che firmo, sia nel nostro programma, alle tematiche centrali dei rifiuti e di una depurazione efficiente, sulla quale stavo già indagando da pm della Procura di Catanzaro. Con estrema cura contro il dissesto idrogeologico e la tutela delle foreste. E tanti altri punti che sono felice di aver già sposato, con le tante e i tanti attivisti, simpatizzanti, amiche, amici e candidati della nostra coalizione civica e popolare. Sono a vostra disposizione e in campo, per promuovere insieme la democrazia partecipata e ripristinare i diritti della terra di Calabria”.