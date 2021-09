Le voci della campagna elettorale

Valeria Fedele (FI) incontra coordinamento del partito

Condivisione di intenti, un momento di chiarezza e lealtà indissolubile.

E’ stato molto soddisfacente l’incontro della candidata Valeria Fedele con il coordinamento di Forza Italia di Chiaravalle.

Grazie anche al dinamico e costruttivo, Bruno Pelaia, coordinatore locale, c’è stato un confronto intelligente, serrato.

L’invito ai presenti da parte di Valeria Fedele, ringraziandoli per aver aderito, è stato quello di fare in modo che “l’entusiasmo e la passione possano essere una costante nel fare politica, il confronto e l’ascolto – ha proseguito Fedele – devono essere determinanti per essere un riferimento imprescindibile per un territorio, come quello di Chiaravalle che merita una centralità politica evidente”.

Graziano: “Il PD ha messo in campo guerrieri per il cambiamento”

“La partita è tutta da giocare, credo nei 168 guerrieri che la coalizione ha messo in campo. Sono loro il mio termometro”

Così Stefano Graziano, commissario del Partito Democratico della Calabria, questa mattina a Catanzaro alla presentazione dei candidati della coalizione di centrosinistra.

“Il centrosinistra -ha continuato Graziano- é uno solo ed è qui, non c’è un altro centrosinistra e chiunque non sostiene Amalia Bruni sta facendo uno straordinario regalo al centrodestra ed al ticket Spirlí-Occhiuto.

Le liste del Partito Democratico hanno due capolista donne e un uomo, il segno del cambiamento è dato anche da scelte come questa, abbiamo candidati di grande esperienza e qualità, sono certo che saremo il primo partito della Calabria. Tutte le liste sono composte da persone perbene, per noi la ndrangheta é una montagna di merda!”